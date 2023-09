Theo Hernandez, statistiche e voti Fantacalcio del terzino rossonero

Il Milan ha iniziato la stagione nel miglior modo possibile; uno dei protagonisti principali dei rossoneri è, senza dubbio, Theo Hernandez

Tre partite tre vittorie con otto gol fatti e solamente due subiti; un cammino praticamente perfetto di una squadra che vuole lottare, fino alla fine, per lo scudetto. L’inizio stagionale promette sicuramente bene ma 270 minuti sono, senza ombra di dubbio, troppo pochi per dare giudizi definitivi.

Uno dei protagonisti principali del Milan di Pioli è Theo Hernandez; il terzino è fondamentale nel sistema di gioco dei rossoneri perché garantisce una costante fase di spinta e un supporto piuttosto notevole a livello offensivo come dimostrato nel roboante quattro a uno contro il Torino dove il francese ha realizzato il gol del momentaneo tre a uno.

Nell’arco di una stagione, il classe 1997 è, nel suo ruolo, tra i migliori del campionato italiano ed è praticamente impossibile toglierlo dall’undici titolare di Pioli.

Come ha giocato Theo Hernandez nell’ultima partita: Roma Milan

Prima della sosta, il Milan è andato a Roma per sfidare (all’Olimpico) i ragazzi di Mourinho; una partita dominata dai rossoneri nonostante un due a uno finale che non rispecchia pienamente la differenza vista in campo.

Giroud e Leao sono stati i marcatori ma Theo Hernandez ha disputato una partita di grande livello andando a mettere costantemente in difficoltà la difesa avversaria; con il Milan avanti e la Roma a cercare prima la via del pareggio e poi il gol per riaprire la gara, un giocatore come Theo Hernandez poteva sfruttare al massimo la sua incredibile velocità trasformando, in pochi secondi, l’azione difensiva in offensiva.

Una dimostrazione è arrivata nel corso del primo tempo quando, una sua accelerazione, ha creato non pochi problemi alla difesa giallorossa che è riuscita a salvarsi in calcio d’angolo.

Fantacalcio: i voti di Theo Hernandez

A livello fantacalcistico, Theo Hernandez è uno dei giocatori più ambiti. Parliamo, infatti, di un difensore che garantisce una costante fase di spinta e può aiutare la squadra con un buon numero di gol e assist.

In queste prime tre partite, il francese ha ricevuto un sei alla prima partita che è diventato cinque e mezzo per l’ammonizione. Cartellino giallo avuto anche alla seconda gara di campionato ma il gol realizzato gli ha portato un bel nove e mezzo; la trasferta di Roma, invece, è stata chiusa con un sei e mezzo.

Theo Hernandez come ha commentato su Instagram

Il terzino del Milan, come tanti suoi colleghi, ha un profilo Instagram; account dove non ha commentato dopo la vittoria di Roma. L’ultimo post messo al termine di una partita è stato messo dopo il successo interno sul Torino.

Theo Hernandez nella probabile formazione di Inter Milan

Dopo la pausa per le nazionali ci sarà il derby contro l’Inter; una partita decisamente importante visto la partenza, perfetta, delle due milanesi.

Theo Hernandez, a livello fantacalcistico, potrebbe rappresentare un rischio; i derby sono sempre match tesi e il cartellino è dietro l’angolo. Un giocatore con le sue caratteristiche, però, può anche portare dei bonus positivi per la propria squadra. Ecco la probabile formazione del Milan. Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Kjaer, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic

Theo Hernandez 2023/2024: le statistiche aggiornate

Tre partite tutte di ottimo livello quelle disputate da Theo Hernandez che si dimostra, stagione dopo stagione, un giocatore fondamentale per la sua squadra. Queste le sue statistiche

Goal: uno Assist: zero Ammonizioni: due Espulsioni: zero Media fanta: 6.41

Theo Hernandez e la connessione con Leao: l’arma in più del Milan

Avere un terzino con le caratteristiche di Theo Hernandez garantisce alla squadra di avere una soluzione offensiva in più; il francese accompagna costantemente l’azione della propria squadra e risulta molto pericoloso, per gli avversari, negli ultimi venticinque metri.

Oltre ad avere un piede educatissimo (a giovarne, ovviamente, è la punta), Theo Hernandez dispone, anche, di ottimi tempi di inserimento; all’interno del sistema di gioco rossonero, la sua connessione con Leao rappresenta una garanzia decisamente importante.

La fascia sinistra del Milan è, molto probabilmente, la più forte dell’intera Serie A; la connessione Theo Hernandez-Leao rappresenta un pericolo pubblico per le difese avversarie che non sanno mai come comportarsi.

Raddoppiare su Leao significherebbe lasciare campo libero al terzino francese e, lo abbiamo visto, non è mai una grande mentre se ci si concentra sulle sovrapposizioni di Theo Hernandez si perde di vista un giocatore come Leao e potrebbe risultare letale visto le sue straordinarie qualità.

Il Milan, in questo primo scorcio di stagione, ha fatto capire di voler lottare per lo scudetto; obiettivo non semplicissimo ma una corsia di sinistra con Theo Hernandez e Leao sono in pochi ad avercela.