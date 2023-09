Risoluzione e nuovo accordo: torna Balotelli

Possibile sorpresa per Mario Balotelli che potrebbe ripartire da una sua vecchia squadra: l’indiscrezione sull’attaccante

Il ritorno di Mario Balotelli. L’attaccante, attualmente tesserato per il Sion ma da tempo fuori dai piani della società svizzera, è pronto a ripartire.

Stando alle ultime indiscrezioni lo farà in una squadra in cui ha già militato. Niente Italia però per il 32enne ex Inter e Milan, visto che il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Turchia, vestendo sempre la maglia dell’Adana Demirspor, stando a quanto riportato dal portale ‘Ajansspor’.

Una svolta improvvisa che potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore. In Turchia c’è la possibilità di chiudere nuovi acquisti fino al 15 settembre, ma ad agevolare il tutto potrebbe esserci un accordo tra lo stesso Sion e Balotelli.

Calciomercato, Balotelli rescinde: torna in Turchia

Mario Balotelli, infatti, avrebbe sciolto il suo contratto con la società svizzera, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter.

L’intesa con il Sion per la rescissione sarebbe già stata trovata e ormai si tratterebbe soltanto di formalizzarla. Ancora da trovare, invece, l’accordo con l’Adana che è comunque alla ricerca di un nuovo attaccante. Balotelli con il club turco ha sempre fatto bene e un suo ritorno sarebbe anche ben visto dalla piazza.

Tutto sembra quindi essere in discesa con Balotelli che presto potrebbe riabbracciare l’Adana Demispor e il campionato turco.