Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 14 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 14 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La pausa delle nazionali è ormai alle spalle, ora tutti proiettati verso un super weekend di Serie A. La Gazzetta dello Sport titola: “MILAN HO TROVATO L’AMERICA”, intervista esclusiva a Pulisic. Anche dall’altro lato di Milano le sensazioni sono positive: “Inter, Frattesi deve giocare”. In quel di Torino, invece, il caso riguarda sempre il Polpo: “Pogba patteggia? Paul cerca uno sconto per evitare i 4 anni”

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al futuro della Nazionale: “FATECI LARGO”, Frattesi e Raspadori vogliono prendersi anche Inter e Napoli. A Roma si avvicina un evento molto atteso da tutti i tifosi giallorossi: “Lukaku-Dybala la prima volta”. Spazio anche al mercato degli allenatori: “Beffa Gattuso, il Lione cambia, Grosso in pole”.

Tuttosport apre con un messaggio indirizzato a Massimiliano Allegri: “MAX, HAI QUESTI NON SONO MALE”. Anche i conti della Signora, piano piano, stanno migliorando: “Juve, il passivo cala ma la dieta continua”. A Torino sponda granata crescono le ambizioni con Duvan Zapata: “Voglio portare il Toro in Europa”. Gli altri titoli di giornata: “Figuraccia Davis tra fischi e veleni”; “Volley, regalaci l’Euroimpresa finale”. “Il pressing alto e gli incursori, bravo Spalletti”; “Grosso sorpassa Gattuso e rivede Lione da tecnico”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 14 settembre 2023

Consueta occhiata anche ai quotidiani esteri, in particolare in Spagna e in Portogallo.

In Spagna AS dedica la prima pagina al nuovo frontman del Real Madrid: “BELLINGHAM SUPERSTAR”. In Portogallo, invece, Record mette in copertina lo sfogo di Taremi: “ATACA LEOES”.