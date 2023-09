Pioli riabbraccia solo Giroud: il Milan per il derby è pronto | CM.IT

La squadra rossonera è tornata a lavorare in vista del derby di sabato sera, contro l’Inter. Il Diavolo recupera il suo bomber

Come da programma, Olivier Giroud è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante ha smaltito il guaio alla caviglia sinistra, che aveva tenuto in apprensione i tifosi del Milan, ed è pronto a giocare titolare contro l’Inter, al centro dell’attacco.

Il centravanti si era fermato nel corso del match della sua Francia, contro l‘Irlanda, tornando così in anticipo a Milano. A Milanello si è sottoposto alle terapie del caso, prima di ottenere il via libera, proprio questa mattina. Il ritorno di Olivier Giroud, che ha lavorato con il resto della squadra (presenti tutti i nazionali per la prima volta), fa dunque sorridere Stefano Pioli.

Il tecnico di Parma deve però fare i conti con il sempre più certo forfait di Pierre Kalulu. Anche oggi – come appreso da Calciomercato.it – ha svolto un lavoro personalizzato e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti per i problemi muscolari, accusati nei giorni scorsi, che faranno definitivamente chiarezza.

Milan, la probabile formazione contro l’Inter: le scelte di Pioli

Il Milan che domenica sera alle ore 18.00 scenderà in campo sul prato verde di San Siro è praticamente pronto.

Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di cambiare e si rivedrà così la stessa formazione ammirata nelle prime tre sfide, contro Bologna, Torino e Roma. Ovviamente l’unico cambio sarà al centro della difesa, dove non ci sarà lo squalificato Fikayo Tomori, espulso contro i giallorossi all’Olimpico. Il candidato numero uno a raccogliere l’eredità dell’inglese era sicuramente Kalulu, ma i guai muscolari lo hanno messo ko. Sarà così Simon Kjaer a giocare insieme a Malick Thiaw. A completare il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, ecco Davide Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo spazio ovviamente a Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.

In avanti, come detto, Olivier Giroud completerà il tridente insieme a Christian Pulisic e Rafael Leao