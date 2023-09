“Lukaku una delusione, Mourinho poteva evitarselo”: attacco nerazzurro

Le turbolenze estive non si sono ancora placate e Lukaku riceve un nuovo attacco sponda Inter: “Ha ripagato il club nel peggiore dei modi”

Nel calcio passare da idoli a nemici è un attimo, lo sa bene Romelu Lukaku. In estate sembrava essere certo il suo ritorno in nerazzurro, ma i dialoghi con altri club tra cui la Juventus hanno fatto saltare il banco. L’Inter ha tagliato i ponti col belga e i tifosi gli si sono rivoltati contro, così alla fine ha scelto di sposare la causa giallorossa.

Le scelte dell’attaccante hanno ricevuto tantissime critiche nel corso dell’estate, facendolo diventare l’uomo del momento per lunghissimi tratti dell’ultimo calciomercato. Ora a Roma sembra aver trovato la dimensione giusta per ritornare grande sul campo, con Paulo Dybala al suo fianco e José Mourinho a guidarlo verso nuovi traguardi. Chi non lo ha perdonato affatto, però, è Massimo Moratti. L’ex patron nerazzurro, ai microfoni del Quotidiano Sportivo, ha parlato del belga in questi termini: “Ci sono rimasto male. Ha ripagato nel peggiore dei modi i club, i compagni e i tifosi”. Moratti, poi, non risparmia una stoccata nemmeno allo Special One.

Moratti consiglia Inzaghi: “Mi piace come gioca l’inter e se inserisce Frattesi mi piace ancora di più”

Nella lunga intervista a QS, Massimo Moratti ha commentato anche questo inizio di stagione dell’Inter, complimentandosi con Simone Inzaghi: “Mi piace come fa giocare l’Inter, ma se inserisce Frattesi nel Derby giuro che mi piace ancora di più”.

Anche l’ex patron nerazzurro è conquistato da Davide Frattesi, reduce da una doppietta in Nazionale proprio a San Siro. Sempre sul derby, poi, Moratti rivela le sue speranze: “Una stracittadina così è da brividi. Spero la decida Thuram, è un attaccante moderno e ha già conquistato noi tifosi”.

Infine, parlando degli allenatori che più ha amato nel corso della sua gestione nerazzurra, non risparmia una frecciatina a José Mourinho: “Aveva il Real Madrid in testa già dal 2009, magari la notte del Triplete poteva evitare di andarsene con Florentino Perez. Ma ha dato tutto sé stesso per l’Inter”. Ora, Mourinho e Lukaku sono due avversari.