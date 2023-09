Lo scontro continua: UFFICIALE, resta fuori rosa

Comunicato del club: il calciatore “continuerà a seguire un allenamento personalizzato lontano dalla prima squadra”

Lo scontro è totale e proseguirà nei prossimi giorni: il calciatore contro l’allenatore, con il club che scende a difesa di quest’ultimo – e, quindi, dell’attuale progetto sportivo – mettendo ai margini il primo. Non ci sono discussioni, così è stato deciso.

La storia è quella di Sancho, pagato la bellezza di 85 milioni nell’estate 2021 ma fin qui andato ben al di sotto delle attese e, appunto, della cifra investita per il suo cartellino. Con ten Hag, arrivato al Manchester United l’anno scorso, non è mai scattato il feeling. Anzi, man mano i rapporti sono sempre più peggiorati, fino allo scontro frontale di queste settimane.

Il tecnico olandese lo ha accusato di scarso impegno in allenamento, con l’ex Borussia Dortmind che ha prontamente replicato attraverso in social, dando del bugiardo a ten Hag. L’allenatore, che prima gli aveva concesso solo spezzoni finali, non lo ha convocato per il big match contro l’Arsenal, di fatto estromettendolo dalla prima squadra per motivi disciplinari.

Con un comunicato ufficiale, oggi lo United fa sapere che Sancho “continuerà a seguire un allenamento personalizzato lontano dalla prima squadra, in attesa che vengano risolti i problemi di natura disciplinare”.