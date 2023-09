Lesione al bicipite femorale: il derby perde un titolarissimo

I medici hanno suggerito al veloce esterno di non affrettare i tempi di recupero e rinunciare al derby cittadino

Tegola durissima in vista del derby di alta classifica. La stracittadina, con ogni probabilità, perderà uno dei suoi protagonisti annunciati in seguito alle ultime raccomandazioni da parte dello staff medico che, dopo aver valutato le condizioni del calciatore, ha suggerito di non anticipare i tempi di recupero a costo di perdere il big match.

Confermando quelle che erano state le prime impressioni, lo stop di Vinicius Junior potrebbe durare ancora per qualche settimana. L’attaccante brasiliano, in occasione del match vinto lo scorso 25 agosto contro il Celta Vigo, aveva riportato la lesione al bicipite femorale destro. Un infortunio che dovrebbe costringere il ragazzo a rimanere ai box ancora per qualche settimana e che dovrebbe restituirlo a Carlo Ancelotti per la sfida dell’8 agosto contro l’Osasuna facendogli perdere l’andata di Champions League con il Napoli.

Il brasiliano, rimasto ovviamente a Valdebebas per seguire il programma di recupero durante le due settimane di sosta riservate agli impegni delle nazionali, sperava di poter anticipare il suo rientro in campo ed essere a disposizione per uno dei primi big match segnati in rosso sul calendario del Real Madrid. Stiamo parlando ovviamente dell’atteso derby madrileno di domenica 24 settembre in casa dell’Atletico Madrid.

Derby di Madrid, i medici frenano il rientro di Vinicius

Una speranza, quella coltivata negli ultimi giorni dal velocissimo esterno brasiliano, destinata a rimanere tale.

Come riportato da ‘El Chiringuito’, infatti, circola parecchio pessimismo in queste ore in casa Real Madrid circa un recupero anticipato di Vinicius Junior. E’ infatti in programma una riunione interna tra il club e il calciatore con l’obiettivo di invitare il ragazzo a frenare per non incappare in una possibile ricaduta. Ad oggi, dunque, è da scartare la presenza del brasiliano in vista del derby contro l’Atletico. Bisognerà capire nei prossimi giorni, invece, se riuscirà a fare in tempo per la seconda giornata della fase ai gironi di Champions che vedrà i ‘blancos’ sfidare il Napoli allo stadio Maradona.