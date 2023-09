La Juve scippa De Zerbi: è un pallino di Giuntoli

La Juventus continua a lavorare sul mercato e punta un pallino di Cristiano Giuntoli: è sfida con De Zerbi

I bianconeri sono in piena tempesta Pogba, in attesa di comprendere quali saranno le tempistiche di un’eventuale squalifica e se ci saranno le condizioni per rescindere il contratto del francese. Intanto, però, la Juventus è al lavoro anche sul mercato in entrata e punta un obiettivo di Roberto De Zerbi.

Le lacune presenti nella rosa di Massimiliano Allegri sono sempre le stesse: un centrale difensivo mancino, un centrale di centrocampo e un’alternativa sulle corsie esterne. Proprio su quest’ultimo punto, Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino un giocatore ambito anche dal Brighton e dal Manchester City.

Juventus ancora su Valentin Barco: è sfida con Guardiola e De Zerbi

Attenzione alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna per il mercato della Juventus, con uno dei gioielli del calcio argentino nel mirino dei dirigenti bianconeri.

Secondo quanto riportato da OKFichajes.net, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sarebbero pronti a tornare alla carica per Valentin Barco. Il classe 2004 del Boca Juniors è uno dei talenti più cristallini della cantera del club di Buenos Aires, capace di essere dominante su tutta la corsia di sinistra con estro e gamba. Come vi avevamo raccontato mesi fa su Calciomercato.it, la Juve segue Barco da diverso tempo. Il grande problema a cui potrebbe andare incontro la Juventus è la concorrenza.

Sempre secondo il portale iberico, infatti, Manchester City e Brighton sarebbero molto interessati all’argentino e potrebbero lanciarsi in un assalto già nel mercato di gennaio. La disponibilità della Juve cambia radicalmente in base a quelle che saranno le sorti di Paul Pogba, con Giuntoli che potrebbe trovarsi in mano un tesoretto davvero importante in caso di rescissione dal francese. Tra gli obiettivi, quindi, potrebbe esserci anche Valentin Barco.