El Shaarawy, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante della Roma

El Shaarawy è un giocatore fondamentale nella rosa di Mourinho; le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

La Roma, in questa sessione di mercato, ha cambiato parzialmente il proprio reparto offensivo; i giallorossi hanno preso Azmoun e Lukaku con il belga ad aver alzato, sensibilmente, il livello della rosa a disposizione di Mourinho. Lo Special One, però, può contare anche su un talento come El Shaarawy.

Nelle prime tre giornate di campionato ha fatto vedere buone cose soprattutto nel match contro la Salernitana dove è anche andato vicino al gol nel corso del secondo tempo. L’esterno azzurro non ha ancora trovato la via della rete e non ancora fornito un passaggio vincente; la stagione, però, è ancora lunga e la Roma ha tre competizioni da affrontare.

Gli obiettivi dei giallorossi sono importanti, quarto posto in campionato e cercare di arrivare in fondo in coppa Italia e in Europa League; obiettivi che con un giocatore come El Shaarawy possono essere raggiunti.

Come ha giocato El Shaarawy nell’ultima partita: Roma Milan

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha visto la Roma ospitare il Milan; all’Olimpico, i rossoneri si sono con un due a uno molto più netto rispetto a quanto non dica il punteggio. A livello di singoli, El Shaarawy non ha giocato la sua miglior prestazione da quando veste giallorosso.

Bisogna però riconoscere come, in una serata decisamente negativa, il primo tiro dei giallorossi sia stato realizzato proprio da El Shaarawy nel corso del secondo tempo. Una conclusione arrivata dopo che l’esterno ha puntato il suo diretto avversario; ripetiamo come, nell’uno contro uno, sia tra i migliori in assoluto.

Fantacalcio: i voti di El Shaarawy

L’esterno giallorosso può rappresentare una soluzione importante anche per quanto riguarda il Fantacalcio; un giocatore come il classe 1992, infatti, è in grado di regalare diverse soddisfazioni, tra gol e assist. Per quanto riguarda il suo esordio in campionato, contro la Salernitana, il voto ricevuto è stato un bel sei e mezzo.

Sufficienza piena, invece, ottenuta sia nella sfida contro il Verona sia nel match con il Milan. Testimonianza di come El Shaarawy sia un giocatore di rendimento e in grado di rappresentare una soluzione importante all’interno della stagione.

El Shaarawy come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo della Roma ha un profilo social che usa con abbastanza frequenza; questo inizio di campionato, però, non è stato accompagnato da nessun post Instagram. Scelta che, forse, possiamo collegare ai risultati del club giallorosso; un punto nelle prime tre partite di campionato non può certamente far piacere.

El Shaarawy nella probabile formazione di Roma Empoli

La prossima partita della Roma sarà contro l’Empoli; un match che i giallorossi non possono sbagliare. Dopo una sola vittoria in tre partite bisogna vincere per muovere, finalmente, la classifica. El Shaarawy, difficilmente, partirà dal primo minuto ma un giocatore con le sue qualità può rappresentare una soluzione importante a partita in corso.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione dei giallorossi per la prossima sfida di campionato. Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Paredes, Kristensen; Dybala, Lukaku

El Shaarawy nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Tre partite e ancora nessun gol o assist per El Shaarawy ma anche tre prestazioni importanti da parte dell’esterno azzurro. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate fino a questo momento.

Goal: zero Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 6.1

El Shaarawy, il jolly di Mourinho: tutte le possibilità tattiche

All’interno della rosa giallorossa, El Shaarawy è un giocatore fondamentale dal punto di vista tattico; sono diverse, infatti, le possibilità tattiche che Mourinho può utilizzare grazie alle caratteristiche dell’esterno offensivo. La prima è quella di far giocare l’azzurro a tutta fascia; opzione da non scartare considerando il momento, per nulla semplice, degli esterni giallorossi.

El Shaarawy, però, può essere impiegato anche come trequartisti; la Roma, in quel ruolo, può contare su Dybala e Azmoun ma l’azzurro rappresenta una possibilità da tenere in forte considerazione nel ruolo di seconda punta. Con le sue abilità nell’uno contro uno e nel saltare costantemente l’uomo, il classe 1992 può creare difficoltà non da poco alla difesa avversaria. Ultima possibilità è quella di usare il talento azzurro da falso nove anche se non è proprio il suo ruolo.