Dal Messico alla Serie C: ha firmato oggi

Carlos Colina, giovane difensore centrale messicano, si è legato oggi al Pineto: operazione condotta grazie all’agente Alessandro Monfrecola

Carlos Colina è un nuovo giocatore del Pineto. Il 17enne difensore messicano ha scelto il club di Serie C per iniziare la sua avventura in Europa.

La firma è arrivata quest’oggi, mentre l’operazione è stata possibile grazie all’agente FIFA Alessandro Monfrecola. È stato il procuratore, infatti, ad averlo visionato nel corso del Bayern Munchen World Square. L’agente e i dirigenti della società concordano nel ritenere che, nonostante sia molto giovane, Colina abbia tutte le qualità per fare bene in Serie C ed iniziare così con il piede giusto la sua esperienza nel calcio europeo.