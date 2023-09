Da Milano a… Milano passando per la Svizzera: la storia di Federico Dimarco

Federico Dimarco è una certezza nell’Inter di Simone Inzaghi e si parla anche di un possibile rinnovo. Eppure l’inizio della sua carriera non è stato proprio semplicissimo

Federico Dimarco è una delle garanzie dell’Inter di Simone Inzaghi. L’esterno sinistro italiano, autore di due buone partite con l’Italia di Luciano Spalletti, è pronto ad essere uno dei protagonisti del derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli.

Eppure all’inizio della sua carriera, Dimarco non era uno dei prospetti di maggior interesse sui quali l’Inter puntava tanto che, agli albori del professionismo, l’originario proprio di Milano ha vissuto diversi trasferimenti in prestito. Prima c’è stato l’Ascoli, poi una buona impressione in Svizzera e, successivamente il passaggio al Parma. Con i ducali Dimarco realizza un gol spettacolo proprio a San Siro contro l’Inter, ma non è ancora la svolta. Il vero twist arriva con la casacca del Verona. Sotto la guida tecnica di Juric l’esterno milanese si mette in mostra in tutte e due le fasi tanto da guadagnarsi un ritorno, stavolta come membro stabile della rosa, all’interno dell’Inter.

La delusione scudetto e ora il rinnovo: Dimarco brilla con l’Inter

L’avventura di Federico Dimarco con la maglia dell’Inter parte con un super gol in quel di Genova contro la Sampdoria, poi c’è stata però una batosta. Lo scudetto perso contro il Milan e quella maledetta gara in casa del Bologna sono un macigno per i nerazzurri e per Dimarco che, però, complice anche la partenza di Ivan Perisic, si prende una maglia da titolare nell’Inter e diventa un esterno di valore continentale se non mondiale.

E oggi Dimarco, punto fermo anche della Nazionale italiana, è pronto a rinnovare il suo contratto con la Beneamata per quella che sembra una storia d’amore destinata a non finire mai.