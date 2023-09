Bufera in una big: arrestati quattro calciatori

Nuovo caso in Spagna con il Real Madrid che finisce nella bufera. Nel mirino un calciatore del Castilla e tre della formazione C

Bufera mediatica in casa Real Madrid, seppur non nella prima squadra guidata da Carlo Ancelotti. Il caso stavolta riguarda i giovani del club più famoso ed importante di Spagna, protagonisti di una vicenda spiacevole.

Un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno dovuto rilasciare dichiarazioni in merito ad un presunto caso relativo alla diffusione di un video con contenuto sessuale con una minore di 16 anni. Come evidenziato da ‘El Confidencial’ i giovani calciatori, tutti delle Canarie, sarebbero stati accusati di aver diffuso tale filmato.

Non è mancato l’intervento delle autorità a seguito della denuncia risalente allo scorso 6 settembre da parte della madre della minorenne: i fatti sarebbero avvenuti nel comune canario di Mogan. Le persone coinvolte sono state arrestate questa mattina e portate in questura per le indagini.

In merito al caso non è mancato anche l’intervento ufficiale del Real Madrid: “Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C sono stati fermati dalla Guardia Civil in relazione per una denuncia riguardo la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune”.