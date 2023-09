Berardi, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Sassuolo

Berardi è il giocatore più importante all’interno della rosa del Sassuolo; le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Ogni sessione estiva di mercato si parla di Berardi e della possibilità che il giocatore lasci il Sassuolo; la musica, ovviamente, non è cambiata nell’ultimo calciomercato con l’esterno offensivo che sembrava potersi trasferire alla Juventus. Una situazione per nulla semplice per il club considerando anche la cessione di Frattesi, passato all’Inter.

Perdere due giocatori di grande importanza sarebbe stato un duro colpo da digerire per il club neroverde; alla fine Berardi è rimasto alla corte di Dionisi evitando, alla società, di dover intervenire nuovamente sul mercato per il sostituto.

L’importanza della permanenza di Berardi si è visto subito alla prima partita stagione dell’esterno azzurro; elemento a cui il tecnico difficilmente può rinunciare perché con lui in campo è tutto un altro Sassuolo. Giocatore importantissimo all’interno del massimo campionato italiano ma soprattutto attaccante indispensabile per l’obiettivo stagionale dei neroverdi che vogliono fare meglio rispetto a quanto successo nella passata stagione.

Come ha giocato Berardi l’ultima partita: Sassuolo Verona

Prima della sosta per le nazionali, il Sassuolo ha ospitato il Verona in una partita che ha visto i neroverdi sbloccare la propria situazione in classifica. Il club, infatti, era fermo a zero punti (sconfitte contro Atalanta e Napoli) e aveva assolutamente bisogno di un cambio di passo.

Grande protagonista della partita è stato Berardi; l’attaccante, nel corso della ripresa sul punteggio di uno a uno, ha realizzato una doppietta in dieci minuti. Due gol fondamentali per regalare al Sassuolo tre punti di grande importanza. Ancora una volta, il classe 1994 ha dimostrato di essere assolutamente fondamentale per la sua squadra.

Fantacalcio: i voti di Berardi

L’attaccante azzurro, oltre ad essere fondamentale per il Sassuolo, è anche elemento indispensabile all’interno del Fantacalcio. In questa stagione, l’esterno offensivo ha disputato una sola partita dove è stato protagonista con una doppietta.

I due gol realizzati contro il Verona gli hanno portato un bel quattordici; l’inizio, dunque, è stato dei migliori e ora la speranza è che Berardi possa trovare la giusta continuità all’interno della stagione

Berardi come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Sassuolo ha un suo account Instagram; profilo dove non è ancora uscito nessun post in relazione alla stagione in corso. L’esterno ha giocato una sola partita ma non ha commentato il risultato. Vedremo se, con il passare delle partite, questa tendenza cambierà.

Berardi nella probabile formazione Frosinone Sassuolo

Al ritorno dalla sosta ci sarà la sfida contro il Frosinone; una partita importante per entrambe. I padroni di casa hanno bisogno di un risultato positivo per continuare a mettere punti preziosi in classica così da raggiungere, il prima possibile, la salvezza.

Per quanto concerne i neroverdi, invece, vogliono trovare continuità dopo la vittoria contro il Verona; a livello fantacalcistico, un giocatore come Berardi può rappresentare una soluzione importante. Le sue qualità, infatti, possono andare a mettere in difficoltà la difesa del Frosinone; ricordiamo, inoltre, che l’esterno azzurro è un rigorista, aspetto da tenere sempre in considerazione.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Sassuolo con l’esterno offensivo titolare. Consigli; Vina, Tressoldi, Erlic, Toljan; Henrique, Boloca; Lauriente, Thorstvedt, Berardi; Pinamonti

Berardi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Fino a questo momento, Berardi ha giocato una sola partita dimostrando, immediatamente, la sua importanza all’interno del sistema di gioco del Sassuolo. Per quanto concerne il discorso relativo alle statistiche è molto semplice.

Gol: due Assist: zero Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta media: otto

Berardi, dall’ipotesi Juventus alla permanenza al Sassuolo

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, come successo altre volte, è uscita la voce di una possibilità di vedere Berardi alla Juventus; l’attaccante azzurro è un punto fermo del club neroverde e, per questo, il Sassuolo ha fatto di tutto per non venderlo. Missione riuscita con la squadra ad aver mantenuto, in rosa, il giocatore più importante.

L’esterno offensivo, nelle prime due giornate, non è sceso in campo a causa proprio della situazione relativa al mercato; il Sassuolo senza Berardi è una squadra, con Berardi un’altra come si è visto contro il Verona dove l’attaccante ha realizzato una doppietta importantissima. Dalla possibilità di andare alla Juventus alla permanenza in neroverde; ora, per il classe 1994 la voglia di trascinare la squadra verso un buon campionato.