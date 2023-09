Assalto a Kvaratskhelia: affare con il Napoli a gennaio

L’attaccante georgiano è tornato nel mirino di un top club che già la scorsa estate lo aveva tentato

Lasciata alle spalle la prima sosta delle nazionali di questa nuova stagione, nel fine settimana torna di scena il campionato italiano. Ad attendere il Napoli di Rudi Garcia, in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro la Lazio, vi sarà il Genoa a Marassi.

A secco dopo le prime due giornate disputate (aveva saltato la prima per infortunio), Khvicha Kvaratskhelia andrà sicuramente alla ricerca del primo gol stagionale. L’attaccante georgiano, eletto come miglior calciatore della scorsa edizione della Serie A, avrà il compito di trascinare il Napoli nel prossimo mese in un calendario denso di appuntamenti, soprattutto per dimenticare un inizio poco convincente della formazione azzurra.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, la volontà del club di Aurelio De Laurentiis rimane ovviamente quella di trattenere il classe 2001 ad ogni costo, come fatto la scorsa estate con Victor Osimhen. In realtà, anche nei confronti del georgiano nei mesi scorsi non sono mancati sondaggi e timide offerte, ovviamente non in linee con le richieste molto alte espresse da parte del Napoli per lasciare andare un talento purissimo come il suo.

Calciomercato Napoli, assalto del Manchester United per Kvaratskhelia

Nonostante il calciomercato si sia chiuso solamente da due settimane, non mancano le nuove indiscrezioni in vista di gennaio.

In Inghilterra, ad esempio, il nome di Kvaratskhelia è tornato prepotentemente di moda nelle scorse ore. In particolare, a diffondere nuove voci di mercato sul talento georgiano è stato il ‘Daily Mail’. Secondo il tabloid britannico, il Manchester United – dopo aver già corteggiato in estate il ragazzo – sarebbe pronto a sferrare un nuovo assalto.

I ‘Red Devils’ difficilmente faranno follie in un mercato complicato come quello di gennaio, per questa ragione cercheranno di riavvicinare il Napoli offrendo loro un prestito con riscatto fissato per il termine della stagione. Operazione sulla carta complicatissima considerata, non solo la formula poco convincente, ma soprattutto l’importanza che Kvaratskhelia ricopre all’interno dello scacchiere azzurro in questa stagione.