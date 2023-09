Addio last minute alla Juve: cessione ai turchi del Galatasaray

Giornata che può diventare improvvisamente caldissima per la Juventus in chiave di calciomercato: può concretizzarsi un addio oggi

Una settimana per niente facile, per la Juve, visto quanto sta accadendo con il caso Paul Pogba. Il centrocampista francese, fermato per doping per la positività al testosterone emersa in occasione dei test a margine di Udinese-Juventus del 20 agosto, rischia una lunghissima squalifica e di fatto l’addio ai bianconeri, che in caso di condanna potrebbero rescindere il contratto.

Inevitabilmente, è il momento delle riflessioni da parte del club, su cosa sarà più opportuno fare non solo a lungo termine ma anche nell’immediato, dato che in qualsiasi caso Pogba sarà obbligato a restare fermo per diversi mesi, in attesa che si faccia chiarezza con il dovuto iter. Su Calciomercato.it abbiamo parlato dell’ipotesi Benassi come svincolato per il centrocampo della Juventus, anche se i bianconeri sembrerebbero maggiormente orientati a non effettuare acquisti a parametro zero in questa fase, attendendo così il mese di gennaio. A livello di calciomercato, però, la giornata di oggi potrebbe rivelarsi ulteriormente calda.

Juventus, forcing per il giovane Yildiz nell’ultimo giorno di mercato: ma Allegri può opporsi

Domani è infatti l’ultimo giorno di mercato in Turchia e dalla penisola anatolica c’è chi mette gli occhi in casa bianconera per un acquisto da portare a termine all’ultimo momento.

Come riportato da ‘Fanatic’, infatti, il Galatasaray pensa a Kenan Yildiz. Il giovane centrocampista turco si sta mettendo in luce ed è finito nel mirino dei campioni di Turchia per le ultimissime operazioni, altre potrebbero essere Gurpuz dal Borussia Dortmund e Aydin dal Bayern Monaco. Quanto a Yildiz, però, Allegri apprezza la sua crescita e potrebbe volerlo trattenere, inserendolo maggiormente nelle rotazioni di metà campo alle spalle del trio titolare formato da Locatelli, Rabiot e Fagioli, senza dimenticarsi di Miretti.