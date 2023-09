Addio a gennaio: sarà bianconero per 40 milioni

Settimane decisive per il cambio di maglia nel mercato invernale: pressing per l’attaccante, da tempo sul taccuino della Juventus

Il Barcellona è pronto a fare cassa a gennaio. La situazione economica del club non lascia ancora del tutto tranquilli i vertici societari, che lavorano per nuove uscite alla riapertura del mercato nella finestra invernale.

Fra tutti nella lista dei cedibili resterebbe Ferran Torres, già a rischio taglio nell’ultima sessione della campagna trasferimenti estiva. Alla fine l’ex Manchester City è rimasto alla corte di Xavi, ma non è certo un intoccabile nello scacchiere del tecnico catalano. Il nazionale spagnolo è stato protagonista nell’ultima parentesi con le ‘Furie Rosse’, rischiando comunque di continuare ad avere poco spazio nelle rotazioni di Xavi al ‘Camp Nou’. Il giocatore ha respinto le sirene provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia perché vorrebbe proseguire in un campionato top a livello mondiale.

Niente Juventus: il Newcastle accelera per Ferran Torres

Ecco quindi che per Ferran Torres si sono riaccese le voci sulla Premier League, visto l’interesse nei suoi confronti del Newcastle.

I ‘Magpies’ starebbero lavorando infatti per l’arrivo a gennaio del giocatore alla corte di Howe come riporta la testata iberica ‘El Gol Digital’. I bianconeri d’Inghilterra farebbero sul serio per Ferran Torres, pronti a recapitare un assegno importante da circa 40 milioni di euro per avere il via libera del Barcellona. Semaforo verde che potrebbe arrivare presto, considerando la necessità appunto dei campioni di Spagna di fare cassa. Il Newcastle, già nelle prossime settimane, avrebbe intenzione di accelerare per evitare l’inserimento di altre squadre. In Serie A Ferran Torres è stato spesso accostato soprattutto alla Juventus, specialmente in caso d’addio di Chiesa nel reparto offensivo di Allegri.