Stadio Ceravolo di Catanzaro: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Impianto del club di calcio del Catanzaro, lo stadio Nicola Ceravolo ha una storia lunghissima. Ecco una sintetica guida per il tifoso.

Tra i club di calcio che hanno fatto la storia di questo sport in Italia non ci sono soltanto i più blasonati, ma anche quelli che almeno in alcune annate hanno fatto parlare di sé in positivo. E’ il caso del Catanzaro, società calcistica che vanta varie partecipazioni nel campionato di Serie A nel corso degli anni ’70 del secolo scorso e qualche risultato di prestigio nella massima serie.

Oggi il Catanzaro milita nel campionato della serie cadetta e gioca le partite casalinghe nello stadio Nicola Ceravolo, dal nome di un dirigente sportivo che è stato presidente del Catanzaro e vicepresidente della FIGC.

Il club ha un discreto seguito di tifosi e c’è chi sicuramente potrebbe chiedersi come fare ad arrivare all’impianto, dove dormire nei pressi e quali cifre deve sborsare per assistere alle partite del Catanzaro. Di seguito una scheda sintetica ed illustrativa lo spiegherà, con anche alcuni cenni sulla storia di questo impianto sportivo. I dettagli.

Dove comprare i biglietti

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti vi sono alcune alternative. Lo spiega lo stesso sito ufficiale del club. In particolare i ticket possono essere comprati sia presso i botteghini dello stadio Ceravolo sia online sul sito sport.ticketone.it. Ma non è escluso che i bar e attività nelle vicinanze dello stadio possano vendere biglietti per le partite del Catanzaro. Chiaramente detti punti vendita fisici possono essere convenienti se l’interessato vive nelle vicinanze dello stadio. Ovvio che per questi ultimi sarà necessario informarsi di volta in volta sull’effettiva disponibilità dei tagliandi.

Come spiega la stessa società sportiva del Catanzaro, il biglietto è nominativo e, di conseguenza, al momento dell’acquisto ed altresì all’entrata nel settore acquistato, il tifoso dovrà esibire un documento d’identità valido (anche i minori). La stessa società raccomanda di servirsi delle cosiddette prevendite nei giorni della settimana a ciò predisposti, al fine di saltare lunghe file il giorno della partita. Gli appassionati che seguono le partite del Catanzaro infatti non mancano e muoversi in anticipo può evitare noiose e lunghe attese poco prima del match.

Quanto costano i biglietti

Sui costi dei biglietti il sito web ufficiale del Catanzaro calcio è molto chiaro. Le fasce di prezzo sono variabili in funzione della posizione nello stadio Nicola Ceravolo. Per fare qualche esempio, nella curva Massimo Capraro abbiamo per la stagione 2023/2024 di Serie B prezzi per il biglietto intero pari a 15 euro, il ridotto costa 12 mentre per gli under 12 occorre spendere 6 euro.

Nell’area Distinti Giorgio Tosatti i prezzi ovviamente salgono: abbiamo infatti un costo di 25 euro per un biglietto intero, 20 euro per un ridotto e 10 per un under 12. I prezzi più alti sono in tribuna Vip, dove infatti si spende 80 euro per un biglietto intero e 60 per un ridotto o under 12. Queste informazioni aiutano a farsi un’idea delle differenze di costi per le partite allo stadio Nicola Ceravolo, ma per informazioni più dettagliate invitiamo comunque a consultare il sito web ufficiale del club calabrese. In questo modo sarà possibile togliersi ogni possibile dubbio.

Dove parcheggiare

Oltre ai parcheggi nelle vicinanze dell’impianto, la tifoseria ospite potrà far riferimento ad un’area parcheggio ad hoc, collocata presso la palazzina Distinti e raggiungibile da via F.lli Plutino. Alternative sono anche il parcheggio Musofalo e il parcheggio AMC adiacente l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Dove dormire vicino allo stadio

Trovare un albergo con un buon rapporto qualità-prezzo non è difficile per chi viene da fuori. Tra le alternative abbiamo ad esempio gli hotel Guglielmo, Altavilla e San Giuseppe e i B&B Gioia e La Margherita. I prezzi sono in linea di massima concorrenziali e non è complicato programmare una trasferta per vedere la partita della propria squadra impegnata contro il Catanzaro, senza dover sborsare troppo.

Pertanto i tifosi del Catanzaro che vengono da fuori e che cercano convenienza senza rinunciare a qualche optional, potranno trovare diverse valide offerte. Ma va da sé che maggiori informazioni potranno essere ottenute nei portali web specializzati e direttamente sul posto.

Come arrivare allo stadio Ceravolo del Catanzaro

La posizione dello stadio del Catanzaro non è in verità comodissima per chi viene da fuori e non conosce la zona. Comunque possiamo dare queste fondamentali indicazioni sui riferimenti per arrivare a destinazione:

provenendo da Nord : Rotatoria Pontegrande – Via Ettore Vitale – Viale Pio X;

provenendo da Sud: Via De Filippis – Tangenziale – Viale Pio X;

provenendo da Est: Rotatoria Gualtieri – Ponte Bisantis – Tangenziale – Viale Pio X;

provenendo da ovest: tangenziale – Viale Pio X.

Invece chi transita in centro in direzione stadio Ceravolo zona Via Pascali – Via Daniele (Distretto Militare) dovrà svoltare a sinistra per Via Daniele e continuare in direzione Giardini San Leonardo o anche Tangenziale. Considerato che non è così agevole arrivare all’impianto, si possono trovare navette di collegamento che uniscono il parcheggio Musofalo allo stadio Ceravolo.