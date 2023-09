Leao via nel 2024: una big pronta al colpaccio

Il nome di Rafael Leao è sempre al centro delle strategie del Milan che però l’estate prossima potrebbe dover alzare la guardia proprio sul futuro del portoghese

Il derby si avvicina ad ampie falcate ed il Milan di Stefano Pioli dovrà fare grande affidamento su Rafael Leao, autentico faro dell’attacco rossonero con le sue giocate da funambolo in grado spesso di fare la differenza.

Due anni fa MVP della Serie A, nell’annata dello scudetto milanista, ed in generale spesso decisivo col suo apporto alla manovra offensiva della squadra. Il portoghese sembra aver raggiunto anche una maturità importante, così come importante è l’inizio di stagione messo in scena quest’anno, con il grandissimo gol di Roma come ciliegina sulla torta.

Un primo assaggio delle sue grandi qualità messe a disposizione della squadra di un Pioli che ha sempre creduto in lui. Su Leao però iniziano a crederci nuovamente anche dall’estero, con un club in particolare che nell’estate 2024 potrebbe farci un pensierino, andando a mettere i bastoni tra le ruote al Milan.

Occhio infatti al Manchester City campione d’Europa, con Pep Guardiola che ha una squadra già ricchissima di talento, la quale però è in costante espansione anno dopo anno.

Calciomercato Milan, Guardiola può provare il colpaccio: mirino su Rafael Leao

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’, il Manchester City vuole lasciare il segno nel prossimo mercato estivo e l’obiettivo principale è un attaccante d’elite: proprio Rafael Leao.

L’interesse del City per il numero 10 di Pioli non passa inosservato, ma il compito di portarlo fuori dall’Italia si presenta come una sfida ardua visto anche il contratto lungo fino a giugno 2028. Il club inglese ha comunque i mezzi economici e l’appeal giusto per credere di poter imbastire una trattativa allettante per la stagione 2024/25.

La combinazione delle qualità da funambolo di Leao, con lo spartito ben orchestrato del Manchester City potrebbero andare a creare un mix impressionante, con Guardiola che avrebbe quindi il compito di amalgamare il tutto. Intanto il portoghese pensa solo al suo Milan, col mirino saldamente puntato sul prossimo derby.