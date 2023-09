Fischi a Donnarumma, Pessina: “Vi dico chi ha ragione tra Frattesi e Spalletti”

Il capitano del Monza Mattia Pessina è intervenuto al Premio Gentleman a Milano: dalla Nazionale a Donnarumma

A margine della cerimonia del Premio Gentleman, Matteo Pessina ha rilasciato alcune dichiarazioni. Dalla Nazionale ai fischi a Donnarumma, passando per scudetto e Papu Gomez.

Nazionale – “Era una vittoria che volevamo, che ci serviva perché era necessaria. Siamo contenti. Spalletti era molto felice del nostro atteggiamento e della prestazione complessiva della squadra. Stiamo cercando di replicare in campo quelle che sono le sue idee. Dopo l’addio di Mancini serviva ritrovare equilibrio, eravamo consci che dovevamo dare quel qualcosa in più per cambiare la situazione e qualificarci prima agli Europei e poi ai prossimi Mondiali”.

Fischi Donnarumma – “Chi ha ragione tra Frattesi e Spalletti? Giocare con i fischi non è mai facile e bello. Spalletti dice che gli applausi ce li dobbiamo meritare e la verità come sempre sta un po’ nel mezzo. Dobbiamo cercare di giocare e remare tutti dalla stesa parte quando gioca la Nazionale: squadra e tifosi. Gigio lo conosciamo, ha una personalità davvero grandissima. È forse uno dei portieri più forti del mondo, o almeno tra i primi tre. Anche in questi momenti riesce a tenere la testa alta e a fare delle prestazioni come quella di ieri sera”.

Calciomercato, Pessina: “Papu Gomez al Monza? Mai sentito parlare”

Monza e Papu Gomez – “Abbiamo fatto due sconfitte contro Inter e Atalanta, che erano un po’ preventivabili. Abbiamo comunque tre punti in più rispetto allo scorso anno, ma sappiamo che possiamo fare ancora di più. Stiamo lavorando con grande voglia, sono arrivati giocatori di grande esperienza come Gagliardini e D’Ambrosio che ci stanno aiutando tanto, oltre a dei ragazzi giovani che hanno grande voglia di mettersi in mostra. Papu Gomez al Monza? Non ne ho ma sentito parlare”.

Scudetto e derby – “Sarà una partita equilibrata, secondo me finisce in pareggio. Sono le due squadre più forti del campionato, nel derby se la giocheranno e ad oggi sono le squadre favorite per vincere lo scudetto”.