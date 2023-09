De Boer alla Ternana: visite mediche in corso | CM.IT

Il classe 2000 olandese è svincolato dallo scorso luglio, dopo la scadenza del contratto con il Venlo

La Ternana di Cristiano Lucarelli, diciassettesima in Serie B, sta per rafforzarsi con un centrocampista olandese. Parliamo di Keer de Boer, centrocampista ed esterno classe 2000 di Volendam con un passato nelle giovanili dell’Ajax. Come appreso da Calciomercato.it, il ventitrenne sta svolgendo adesso le visite mediche propeduetiche alla firma sul contratto da un anno con opzione per un’altra stagione.

Cognome illustre, ma nessun legame di parentela con Frank e Roland, de Boer approda nel club umbro da svincolato. Nella passata stagione ha militato nel Venlo, la cadetteria d’Olanda, collezionando 40 presenze e mettendo a segno 7 gol.