Beffato Gattuso: il Lione sceglie un altro campione del mondo

La società francese sta valutando il profilo giusto per sostituire l’ex allenatore Laurent Blanc

Il candidato numero sembra essere lui. Dopo qualche indiscrezione che riportava Gennaro Gattuso come imminente scelta del Lione per la panchina, la dirigenza sembra aver virato su un altro nome.

Fabio Grosso è molto vicino alla panchina del Lione. L’ex allenatore del Frosinone, che ha condotto i ciociari nella cavalcata per il ritorno in Serie A, potrebbe trovare una panchina in Ligue 1. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già vestito la casacca dell’OL da calciatore nel biennio 2007-2009. E mentre tra gli addetti ai lavori si faceva largo la strada che portava a Gennaro Gattuso, ecco che l’ex calciatore di Juve e Inter si è avvicinato ad essere il prossimo allenatore del Lione. La formazione francese, attualmente ultima in classifica con un solo punto raccolto in quattro partite, deve invertire immediatamente la rotta per evitare un’altra stagione fallimentare. Dopo l’avvio pessimo di Laurent Blanc sulla panchina, la dirigenza è pronta a puntare sul 45enne di origini romane, alla ricerca della svolta necessaria per raddrizzare una stagione iniziata decisamente col piede sbagliato.