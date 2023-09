I guai non finisco per Spalletti: un big KO nella rifinitura

Nuova defezione dell’ultima ora per l’Italia in vista del decisivo incrocio delle qualificazioni europee contro l’Ucraina: le ultime dal ritiro degli Azzurri a Milanello

Nuova tegola per Luciano Spalletti a poche ore dal fondamentale match del ‘Meazza’ nella corsa ad Euro 2024 contro l’Ucraina.

Il Ct dell’Italia dovrà rinunciare infatti a Sandro Tonali, alle prese con un fastidio muscolare nell’ultima rifinitura svolta dagli Azzurri ieri pomeriggio nel ritiro di Milanello. L’ex Milan, che prima dell’allenamento si era fermato insieme ai tifosi per foto e autografi, salterà il ritorno nel suo ex stadio dopo il trasferimento nell’ultimo mercato estivo al Newcastle. Altro guaio quindi per Spalletti dopo le defezioni di Mancini e Politano (ko in Macedonia) e i precedenti forfait di Chiesa e Pellegrini. Recupera invece – almeno per la panchina – Zaccagni che lunedì aveva effettuato un lavoro differenziato lontano dalla squadra. Insieme a Tonali non sono stati inseriti nella lista anti-Ucraina anche Spinazzola e Provedel.

Italia-Ucraina, Spalletti cambia: le novità di formazione

Con l’ex milanista out, maglia da titolare per Frattesi nella mediana a tre insieme a Locatelli (favorito su Cristante) e Barella.

Nel tridente offensivo spazio a Raspadori e Zaniolo ai lati di capitan Immobile, mentre davanti a Donnarumma (confermato da Spalletti in conferenza stampa) la novità sarà Scalvini in coppia con Bastoni. A completare l’undici azzurro sulle fasce Di Lorenzo e Dimarco, quest’ultimo leggermente in vantaggio su Biraghi.

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaniolo.