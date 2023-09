“Hellas Verona? Non ho nemmeno guardato che tipo di squadra fosse” Il retroscena che lascia tutti senza parole

Il Verona ha iniziato il campionato nel migliore dei modi; uno dei grandi protagonisti della squadra ha rilasciato una lunga intervista

Nella scorsa stagione, il Verona ha dovuto soffrire più degli altri per raggiungere la salvezza; la permanenza in Serie A, infatti, è arrivata solamente allo spareggio contro lo Spezia. Un risultato importante con il club che, in questa stagione, vuole ottenere l’obiettivo senza troppi patemi d’animo.

Il nuovo campionato è iniziato molto bene con sei punti su nove disponibili e la prestigiosa vittoria casalinga contro la Roma alla seconda giornata. Tra i protagonisti di quella partita troviamo, senza ombra di dubbio, Duda; il classe 1994, infatti, ha realizzato gol e assist prendendosi sulle spalla la squadra. Parliamo di un centrocampista centrale in grado di ricoprire anche il ruolo di trequartista alle spalle della punta. Una doppia soluzione tattica molto importante per il corso della stagione.

Duda, dunque, grande protagonista; il calciatore ha rilasciato una lunga intervista a Sport.sk dove ha affrontato diversi temi tra cui quello del suo trasferimento a Verona. “Ero al Colonia in una situazione complicata e potevo andare all’Hellas. Anche se non conoscevo nulla dell’ambiente ero felice di poter andare a giocare da qualche parte“.

Il suo trasferimento in Serie A è stato decisamente positivo sia per lui sia per il club che può contare su un giocatore importante in grado di aiutare il club a raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Duda e la salvezza “Siamo solo all’inizio”

Il fantasista del Verona ha parlato anche della salvezza, il grande obiettivo della squadra con la speranza di raggiungerlo senza le sofferenze dello scorso anno. “Dopo una stagione difficile può seguirne una più semplice ma siamo solo all’inizio“.

La squadra non deve abbassare il livello di concentrazione e continuare sulla strada intrapresa soprattutto nelle prime due giornate. Fare punti adesso è molto importante ma il campionato è lungo, difficile e non sono ammessi sbaglia. Come abbiamo detto il Verona, in questo inizio di stagione, ha battuto la Roma.

Contro i giallorossi è stato grande protagonista Duda autore di un gol e dell’assist per il momentaneo due a zero. Più in generale l’impatto con questo campionato è stato decisamente positivo per Duda e non era semplice come ha ricordato lo stesso calciatore “Venivo da tre mesi di stop, non sono ancora al cento per cento ma lavorerò per arrivarci il prima possibile“. Il Verona, per raggiungere la salvezza, può contare su un giocatore in grado (come abbiamo visto) di spostare gli equilibri.