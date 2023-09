Barella, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista nerazzurro

L’Inter ha un grande centrocampo e uno dei migliori nel reparto è senza nessun dubbio Barella, punto di forza della squadra nerazzurra

In queste prime tre giornate di campionato, Inzaghi ha deciso di mettere in campo il terzetto di centrocampo della scorsa stagione. Un tridente che fornisce garanzia, sicurezza e soprattutto sa perfettamente come muoversi in campo e cosa vuole da loro il tecnico.

Tra questi centrocampisti troviamo Barella; l’azzurro è la classica mezzala completa, abile sia nell’andare ad aiutare la retroguardia sia di inserirsi alle spalle della difesa avversaria per fornire una soluzione offensiva in più.

Giocatore indispensabile all’interno del sistema di gioco nerazzurro anche per il suo temperamento che mette in campo dal primo all’ultimo minuto; Barella lo possiamo considerare, senza nessun dubbio, uno dei leader dell’Inter e infatti Inzaghi difficilmente rinuncia al centrocampista azzurro nel suo undici titolare.

Come ha giocato Barella nell’ultima partita: Inter Fiorentina

Prima della sosta per le nazionali, l’Inter ha giocato contro la Fiorentina. Una partita dominata con un netto risultato di quattro a zero. Lautaro Martinez ha realizzato una doppietta mentre Barella si è reso protagonista di una protesta reiterata nel finale di primo tempo.

Indipendentemente da quell’episodio (che ha portato l’arbitro ad estrarre il cartellino giallo), Barella ha fornito la solita prestazione di sostanza, dinamismo e tanta corsa. Giocatore che, all’interno della partita, riesce sempre a fare la differenza e a rendersi decisamente utile per la squadra.

Fantacalcio: i voti di Barella

Uno dei centrocampisti che al Fantacalcio può regalare diverse soddisfazioni (Barella è molto abile nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria e calcio molto spesso da fuori area) ma anche diversi malus a livello di ammonizioni.

Dopo la prima giornata, contro il Monza, ha rimediato un bel sei e mezzo; in casa del Cagliari, invece, sufficienza piena. Stesso voto dopo la gara con la Fiorentina. Sarebbe potuto essere sei e mezzo ma ha ricevuto un cartellino giallo al termine del primo tempo.

Barella come ha commentato su Instagram

Il centrocampista dell’Inter, come tanti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare le partite della sua squadra. Così, però, non è successo dopo la sfida contro la Fiorentina che i nerazzurri hanno dominato vincendo con un netto quattro a zero.

Barella nella probabile formazione di Inter Milan

Una volta terminata la sosta per le nazionali, ci sarà una sfida di altissimo livello. Le due squadre in testa alla classifica a punteggio pieno, Inter e Milan, si sfideranno in un derby che (nonostante sia ancora troppo presto) potrebbe dare qualche indicazioni in più a livello di classifica.

Tra i protagonisti potrebbe esserci Barella; il centrocampista della nazionale, con la sua capacità di inserimento all’interno dell’area di rigore, potrebbe risultare determinante per far male alla difesa avversaria.

Bisogna, però, anche sottolineare come il temperamento di Barella potrebbe portare il centrocampista a ricevere un cartellino giallo; quindi, dal punto di vista del Fantacalcio, il classe 1997 rischia di essere una chiamata non propriamente giusta.

Andiamo, dunque, a vedere la probabile formazione dell’Inter con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista azzurro. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram

Barella nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’inizio di stagione di Barella ha visto il centrocampista dare tanta sostanza e tanto dinamismo al reparto nerazzurro; non è ancora arrivato il primo gol in campionato con la maglia dell’Inter ma parliamo, in ogni caso, di un giocatore molto importante. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Barella fino a questo momento

Gol: nessuno Assist: nessuno Ammonizioni: una Espulsioni: nessuna Fanta media: 6

Barella, il centrocampista con il vizio del gol

Gli obiettivi dell’Inter sono decisamente importanti; il club nerazzurro, infatti, vuole lottare fino alla fine per lo scudetto, arrivare in fondo in coppa Italia, vincere la nuova edizione della Supercoppa italiana e cercare di tornare (impresa per nulla semplice) all’ultimo atto della Champions League.

Traguardi non semplici da raggiungere ma l’Inter può contare su un centrocampista come Barella che ha il vizio del gol; l’azzurro, infatti, garantisce un numero di reti che possono risultare determinante al termine della stagione. Al momento è ancora fermo a quota zero gol ma la stagione è appena iniziata e Barella ha tutte le qualità per ritagliarsi un ruolo da protagonista.