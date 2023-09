Vlahovic, nuova svolta sul futuro: scelta fatta

Dusan Vlahovic incontro a una nuova svolta sul suo futuro: ecco la decisione per l’attaccante della Juventus

Dal gennaio 2022, momento del suo approdo alla Juventus, le cose per Dusan Vlahovic non sono state praticamente mai facili. L’attaccante serbo era arrivato a Torino con grandi aspettative, che per vari motivi non si sono tramutate in realtà.

Un difficile adattamento alla nuova realtà tecnica e tattica, qualche problema fisico di troppo ed ecco spiegato il rendimento da 25 reti in 66 presenze totali. Uno score che non è quello di un flop, ma di certo è lontano da quello che si poteva presumere ai tempi della Fiorentina. E anche per questo, il giocatore è stato praticamente per tutta l’estate al centro dei rumours di mercato. Rimanendo però alla Continassa nonostante tutto.

Da parte sua, la volontà di mettersi sempre e comunque in gioco e di dimostrare anche con la maglia della Juventus il suo valore. Esemplificativo il gesto a indicare la maglia, a Udine, al momento del primo gol in campionato. Ora però è di nuovo il momento di riflettere sul futuro.

Vlahovic, dopo un’estate con la valigia la permanenza a lungo termine alla Juventus: verdetto chiaro

Si è parlato in queste ore di un appuntamento tra la dirigenza juventina e l’entourage di Vlahovic per il rinnovo di contratto. Opzione che a questo punto diventa la più probabile.

Su Twitter, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale sarebbe la soluzione da praticare. E il verdetto è stato largamente a favore del rinnovo e dunque della permanenza di Vlahovic a lungo termine, con il 55,3% dei voti. Minoritarie tutte le altre opzioni, a partire da una cessione per ricostruire la squadra (21,3%), una cessione a gennaio (14,9%) e un lasciare tutto invariato per il momento e valutare in seguito (8,5%).