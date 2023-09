UFFICIALE, colpo Sansone per il Lecce: la felicità di Corvino

Il Lecce ha ufficializzato il colpo Sansone, arrivato per completare l’attacco: le parole di Corvino

Il calciomercato si è chiuso da dieci giorni, ma formalmente c’è ancora la possibilità di modificare le proprie rose in Serie A. In primis perché nel resto d’Europa la sessione in entrata è ancora aperta, per cui qualcuno potrebbe ancora lasciare l’Italia. E poi il mercato degli svincolati permette di fare qualche piccolo ritocco.

È stato il caso dell’Udinese, che ha ripreso Roberto Pereyra dopo che l’argentino si è era liberato a scadenza proprio dai friulani poco più di due mesi fa. Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche e a breve arriverà l’ufficialità. Un altro colpo invece già annunciato è quello del Lecce, che ha ingaggiato Nicola Sansone. L’attaccante era libero dopo la lunga avventura con il Bologna, ha aspettato per capire le varie proposte sul piatto (tra cui diverse in serie B) e alla fine ha scelto la Puglia. Pochi minuti fa è arrivato infatti il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Sansone, nell’ultima stagione al Bologna FC. L’esterno offensivo classe ’91, che ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano (LE) e lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, indosserà la maglia numero 11 ed ha sottoscritto un contratto della durata di due anni”.

Sansone firma con il Lecce, Corvino: “Attacco completo”

Contratto biennale quindi per Sansone, che aumenterà le opzioni a disposizione di D’Aversa, che il ds Pantaleo Corvino ha spiegato così a ‘Il Corriere dello Sport’: “Il campionato è molto lungo e pieno di imprevisti, per cui bisogna mettere in conto tutto. Ad esempio noi sappiamo che per quasi un mese non potremo disporre di Banda, impegnato in Coppa d’Africa. Pertanto, mettendogli a disposizione Sansone, D’Aversa non avrà problemi nel continuare a sviluppare il suo discorso tecnico-tattico offensivo. Oltretutto, seguo Sansone da tempo, ne apprezzo la determinazione e la voglia di lottare, per cui si è trattato di una scelta convinta. Ora anche l’attacco è al completo”.

🟡🔴 𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝙜𝙞𝙖𝙡𝙡𝙤𝙧𝙤𝙨𝙨𝙤 ! 𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡𝙖 𝙎𝙖𝙣𝙨𝙤𝙣𝙚 è ufficialmente un calciatore del Lecce e ha scelto di indossare la maglia numero 11. pic.twitter.com/qcf1GaIMxJ — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 11, 2023

Dopo la cessione di Di Francesco al Palermo, Corvino – che già aveva avviato i contatti col giocatore classe ’91 – ha dato l’assalto definitivo. Firma importante per i giallorossi, che portano a casa un calciatore di grande qualità ed esperienza, tra Nazionale, Sassuolo, Villarreal e poi Bologna. Un totale di 246 presenze in Serie A e 53 in Liga.