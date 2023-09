Stadio Picco dello Spezia: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Il club dello Spezia gioca le partite casalinghe nello stadio Picco. Ecco una guida pratica per sapere come raggiungerlo e non solo.

Lo stadio Alberto Picco, di proprietà del Comune, ospita le partite interne dello Spezia calcio, un club che negli ultimi anni è stato visto anche nel massimo campionato nazionale. Un impianto non grande e su cui sono stati stanziati diversi milioni di euro per più interventi di ristrutturazione e rifacimento del look.

D’altronde la proprietà è ambiziosa e i tifosi del club non mancano. C’è però chi, pur tifando gli aquilotti, non è del posto e non sa dunque granché su questo stadio. Analogamente ci sono anche coloro che vogliono andare a vedere una partita allo stadio Picco della Spezia, perché là la propria squadra del cuore giocherà una gara in trasferta.

Per questo di seguito la nostra sintetica scheda dirà di più circa questo storico impianto, indicando in particolare alcuni dettagli sulla sua storia, le novità in arrivo, come arrivarci, dove dormire, i prezzi dei biglietti e non solo. Ecco i dettagli.

Anno di inaugurazione stadio stadio Alberto Picco, capienza e ammodernamento

L’anno di inaugurazione dello stadio della squadra spezzina è il 1919 e i posti a sedere, come precisa il sito web Transfermarkt sono al momento in totale 11.676. Pertanto l’impianto ha una storia lunga oltre un secolo.

Nel sito ufficiale del club troviamo anche le informazioni dettagliate sulla suddivisione dei posti, che ci indicano anche le aree in cui l’impianto è suddiviso:

tribuna 1.162;

distinti 3.023;

curva Ferrovia 4.014;

curva Piscina Locali 1.977;

curva Piscina Settore Ospiti 1.500.

Con una serie di interventi consecutivi, lo stadio Alberto Picco di La Spezia è destinato a mutare il suo aspetto – divenendo più moderno e funzionale. Tra lavori di demolizione della vecchia tribuna, il rifacimento della Curva Piscina e la ristrutturazione dei servizi igienici dei distinti, non sono poche le opere di ristrutturazione dello stadio.

Nel programma anche il rinnovamento e ampliamento degli spogliatoi, l’ammodernamento della tribuna e l’edificazione di una nuova struttura che includerà – tra le altre – area media, sala stampa, uffici e area hospitality. Previste anche una nuova tribuna stampa e la copertura della curva Ferrovia, ovvero tutti elementi che indicano l’ampiezza dell’intervento complessivo, il quale mira a dare un impianto completamente rinnovato alla tifoseria e ai giocatori. Secondo i calcoli, a lavori terminati il Picco avrà 12.094 sedute in totale.

Spezia, Stadio Picco: quanto costano, dove comprare i biglietti

I biglietti per le partite delle squadre di calcio sono generalmente acquistabili ai botteghini dello stadio, nei rivenditori autorizzati (tabaccherie, negozi e altre attività) o attraverso piattaforme di ticketing ad hoc – come ad es. Vivaticket per gli aquilotti. C’è un servizio ad hoc nel sito web ufficiale del club che permette di acquistare il biglietto desiderato. Nello stesso sito è possibile conoscere quali sono i punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio.

Per quanto riguarda le partite dello Spezia non mancano solitamente edicole, bar e tabaccherie che con frequenza si rendono disponibili per comprare i ticket.

I prezzi dei biglietti variano ovviamente a seconda della posizione allo stadio – tribuna, distinti e curve. Si va da un minimo di 10-15 euro per le curve ad un massimo di 50-80 per le tribune a seconda dell’importanza dell’avversario affrontato dallo Spezia.

Prezzi anche di cento euro ed oltre per i settori con accesso alla nuova area ospitalità. Previste altresì riduzioni per minori, donne ed anziani. Per ulteriori informazioni di dettaglio rinviamo comunque al sito ufficiale del club, area ‘campagna abbonamenti 2023/2024 – Tariffe’ e ‘prezzi delle singole partite’.

Come arrivare allo stadio Picco della Spezia

Il tifoso dello Spezia o della squadra che disputerà in trasferta la gara contro i liguri deve sapere, che per raggiungere l’impianto Alberto Picc, quelle che seguono sono le fondamentali indicazioni.

Con la macchina

Per chi viene in città in automobile sarà necessario rispettare le indicazioni per l’uscita “La Spezia Centro” dalla A12 (Autostrada Genova-Livorno). Usciti dall’autostrada, il passo successivo sarà seguire le indicazioni per “La Spezia Centro” e, di seguito, le indicazioni stradali per “Stadio Alberto Picco” o “Stadio Spezia”. Ciò permetterà di raggiungere in pochi minuti l’impianto. In caso di partite importanti sarà consigliabile comunque arrivare con un certo anticipo nei pressi dell’impianto, onde evitare traffico.

Con il treno

Coloro che arrivano in treno dovranno fare riferimento alla stazione ferroviaria della Spezia Centrale, tenendo conto che l’impianto dista circa 1,5 km dalla ferrovia. Possibile anche il percorso a piedi in pianura, per una durata totale del tragitto di circa 15-20 min.

In ogni caso, uscendo dalla stazione, il tifoso dovrà andare verso sud in direzione del centro della Spezia. Di seguito basterà seguire le indicazioni stradali per lo “Stadio Alberto Picco” o “Stadio Spezia” lungo Via Fiume. L’impianto dello stadio Picco sarà facilmente visibile perché situato nelle vicinanze.

Con l’autobus

Non manca poi il servizio autobus che collega varie parti della città con lo stadio Picco. Anche grazie al trasporto pubblico, l’interessato potrebbe dunque trovare il mezzo utile ad arrivare all’impianto o nei pressi. Meglio sempre verifica l’orario degli autobus e le linee disponibili presso la stazione degli autobus o online, servendosi del sito web ufficiale dell’azienda dei trasporti locali – la ATC.

Buona raccomandazione è anche quella di controllare gli esatti orari degli eventi sportivi nell’impianto e pianificare il proprio viaggio in anticipo, specialmente se ci sono partite o eventi importanti in programma, in quanto il traffico potrebbe essere maggiore del solito.

Nel sito web ufficiale della società calcistica ligure, il tifoso o appassionato troverà anche le informazioni su come entrare all’interno della struttura. In particolare si può accedere alla tribuna da Via dei Pioppi, mentre si accede nei distinti ed in curva Ferrovia da Viale Nicolò Fieschi. I tifosi ospiti, invece, potranno posizionarsi alla curva Piscina tramite un tunnel situato nella laterale Via dei Pioppi. In ogni caso, le indicazioni non mancheranno e anche per chi non conosce bene la struttura o vi reca la prima volta, sarà tutto sommato agevole raggiungere il proprio posto allo stadio Picco della Spezia.

Dove parcheggiare allo stadio Picco

La città della Spezia è piuttosto piccola ma vi sono più parcheggi in cui posteggiare la propria auto. Anzitutto ci sono i parcheggi situati nell’ampio piazzale in cui sorge l’impianto sportivo. Ma anche c’è il parcheggio Piazzale d’Armi, nella parte ovest della città tra viale Amendola ed il quartiere di Pegazzano. Poi vi è il Park Centro Stazione, sotto la stazione dei treni con due piani di parcheggi.

Tra gli altri parcheggi menzioniamo: il Park Kennedy, vicino all’ospedale Sant’Andrea, aperto H24; il parcheggio Piazza Beverini, a un km dalla stazione e a poca distanza dal porto; l’Europa Parking, in Piazza Europa, vicino al terminal delle crociere. Alcuni non sono nelle immediate vicinanze dell’impianto Alberto Picco, ma posteggiare un po’ più lontano la macchina può evitare problemi di traffico, a patto di fare un tratto di strada a piedi o in autobus.

Dove dormire vicino allo stadio Picco di La Spezia

Ovviamente sono varie le offerte di pernottamento in una città come La Spezia, a due passi dalle 5 Terre. Per esempio abbiamo gli hotel: CDH, a pochi chilometri dallo stadio, una struttura ben recensita con comfort al passo con i tempi; Mary, struttura economica e accogliente a pochi passi dal centro città e non lontano dall’impianto del Picco; NH, ovvero una struttura che presenta camere confortevoli e un buon servizio. Anch’esso è un hotel a breve distanza dallo stadio.

Altre alternative sono l’hotel Aurora, situato nel centro della Spezia, di fronte alla stazione ferroviaria, con connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e camere arredate in modo semplice, ma anche l’hotel Birillo situato a un km dalla stazione ferroviaria della Spezia Centrale e a 10 minuti a piedi dal porto.

In ogni caso è sempre preferibile fare una ricerca sui siti web tematici ed informarsi in anticipo sui costi delle camere, perché potrebbero esservi variazioni.