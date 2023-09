L’Inter l’ha già accettato: 90 milioni e addio Barella

I tifosi dell’Inter tornano a tremare per il futuro di Nicolò Barella: l’indiscrezione sul centrocampista nerazzurro

La chiusura del calciomercato estivo non ha placato rumors ed indiscrezioni sul futuro di un big nerazzurro, Nicolò Barella, ormai da diverse sessioni finito nei radar delle big di Premier League e non solo.

Il centrocampista ex Cagliari è una delle colonne dell’Inter di Simone Inzaghi, uno dei nerazzurri intoccabili per l’allenatore, forse secondo solo a Lautaro Martinez. “Al prossimo Mondiale prima dobbiamo andarci, ma nel 2026 mi vedo ancora interista”, aveva dichiarato negli scorsi mesi. Tuttavia, le sirene inglesi sono sempre accese e la ‘minaccia’ Premier League sempre viva in vista delle prossime sessioni di calciomercato. I top club sono pronti a tornare all’assalto di Barella.

Calciomercato Inter, la Premier League all’assalto di Barella

Secondo quanto riportato da ‘CaughtOffside’, Chelsea, Liverpool e Newcastle sono in agguato per il centrocampista nerazzurro.

Barella è sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2026 ed è valutato circa 90 milioni di euro dal club nerazzurro. Una cifra monstre e irrinunciabile per la società, pagabile solo dai top club di Premier e in particolare da Chelsea, Liverpool e Newcastle: come riferito dal portale, le tre società inglesi sono alla finestra e nelle prossime sessioni potrebbe arrivare l’assalto. L’Inter è già avvisata.