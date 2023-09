La Juve si mangia le mani: l’hanno ceduto e fa gol a raffica

Allegri e la Juventus si mangiano le mani: un attaccante ceduto in prestito segna a raffica. Grosso rimpianto bianconero?

Complessivamente l’inizio di stagione della Juventus non è stato del tutto da buttare. Di certo i bianconeri, tolto il primo tempo di Udine, non hanno brillato, ma si trovano comunque con sette punti dopo tre partite alle spalle solo delle milanesi.

Sei gol in tre partite è una buona media, ma sono molte le reti che sono arrivate dai centrocampisti e dai difensori. Dusan Vlahovic infatti avrebbe avuto forse bisogno di una spalla d’attacco giovane e veloce e la Juventus l’aveva in casa. Purtroppo non si è avuto la forza e la pazienza di voler continuare a puntare su di lui e ora Allegri si mangia le mani.

Kaio Jorge, poker in amichevole con il Frosinone

Non è solo la Juventus a dare vita alle amichevoli contro la squadra Primavera, o la Next Gen, ma succede anche in quel di Frosinone. I ciociari di Di Francesco sono una delle più belle realtà della nuova stagione e Kaio Jorge è uno degli acquisti di punta e proprio contro i giovani gialloazzurri ha fatto un figurone.

La prima squadra ha letteralmente dominato i ragazzi, schiacciandoli con un perentorio 8-0. Ben quattro di queste reti sono state segnate proprio dall’attaccante brasiliano ex Juventus. Dopo un anno e mezzo passato a guarire da un infortunio che stava per stroncargli la carriera, ora Kaio Jorge sembra davvero carico.

Stiamo pur sempre parlando di un giocatore che in carriera ha trascinato il Santos alla finale di Copa Libertadores del 2020, persa poi contro il Palmeiras. Allora aveva solo 18 anni ed era considerato un sicuro campione e ora a Frosinone avrà finalmente modo di far vedere la propria classe anche in Italia e chissà che in questa stagione non possa diventare il grande rimpianto della Juventus.