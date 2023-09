Edoardo Gorini, oltre alla panchina del Cittadella anche qualche esonero? La verità che sorprende

Edoardo Gorini è un mister che finora ha legato il suo presente e futuro al Cittadella. Vi sono note stonate nel suo CV di allenatore o no?

Edoardo Gorini ha un passato ultraventennale nelle squadre di club, come calciatore professionista. Fondamentalmente ha sempre gravitato tra Serie B e Serie C, senza riuscire a fare mai il grande salto verso il massimo campionato professionistico nazionale. Oggi il tecnico originario di Venezia prova ad ottenere quegli obiettivi che gli sono sfuggiti da giocatore, gestendo la squadra del Cittadella come tecnico.

Di seguito, nella breve scheda che segue, indicheremo i punti chiave del non lunghissimo percorso professionale di Edoardo Gorini, per capire se vi sono stati esoneri nella carriera oppure se, almeno per il momento, il suo cammino può ritenersi al riparo dallo smacco dell’allontanamento dal club per risultati scadenti. Ciò interesserà probabilmente i tifosi del club della provincia di Padova, ma non soltanto loro. I dettagli.

Edoardo Gorini e il Cittadella: è l’ambiente giusto per crescere?

Il classe 1974 Edoardo Gorini ha tutto sommato bruciato le tappe come tecnico, pur non vantando una prestigiosa carriera di atleta. L’ex bandiera del Varese, con cui ha ottenuto il record di presenze tuttora imbattuto, ha appeso le scarpette al chiodo al termine della stagione 2012/2013 – dopo aver militato a lungo proprio nel Cittadella.

E proprio in questo club entrò presto a far parte dello staff tecnico nel ruolo di collaboratore. Nel 2014 il passaggio al ruolo di vice allenatore del club e nel 2021 l’ulteriore salto di qualità di Edoardo Gorini, che infatti rivestì l’incarico di allenatore della prima squadra – a seguito delle dimissioni di Roberto Venturato.

Nell’ultima stagione, la 2022/2023, Gorini riuscì a portare la squadra al quindicesimo posto nel campionato di Serie B, con 43 punti – frutto di nove vittorie, sedici pareggi e tredici sconfitte.

Nello scorso giugno il rinnovo da parte della società nei confronti di Edoardo Gorini, che di fatto conferma la stima reciproca. Per lui, che ha iniziato la carriera di allenatore nel 2013, finora al Cittadella un contesto adatto a lavorare senza eccessive pressioni. E prova ne è che l’esonero finora è una parola sconosciuta nel suo vocabolario di allenatore.