DIRETTA Italia-Ucraina, la conferenza stampa di Spalletti LIVE

L’Italia attesa dal fondamentale incrocio del ‘Meazza’ contro l’Ucraina: le dichiarazioni alla vigilia del Ct azzurro Luciano Spalletti

L‘Italia non può più sbagliare nel match delle qualificazioni ad Euro 2024 contro l’Ucraina, diretta concorrente per la qualificazione diretta.

Gli Azzurri sono reduci dal passo falso in casa della Macedonia del Nord, alla prima uscita della gestione con Luciano Spalletti in panchina. La nostra Nazionale, oltre alla capolista Inghilterra, è dietro anche alla selezione ucraina nel raggruppamento e in questo momento sarebbe costretta a giocare gli spareggi (grazie al piazzamento in Nations League) per cercare il pass per i prossimi Europei. Domani il fondamentale incrocio a San Siro con l’Ucraina, con Spalletti che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dal ritiro azzurro di Milanello.