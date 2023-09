Da Stam a Pogba: i casi storici di squalifica per doping in Serie A

Ripercorriamo alcuni degli episodi di squalifica per doping avvenuti nella storia recente del nostro campionato

Paul Pogba è stato squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il calciatore francese, che ha ricevuto la stangata in giornata dopo esser risultato positivo ai controlli, è solo l’ultima di una lunga lista.

Nel nostro campionato infatti abbiamo assistito a più di un caso analogo a quello riguardante il numero 10 della Juventus. Da Jaap Stam, storico difensore ammirato in Italia con le maglie di Lazio e Milan, a Josè Palomino, rientrato recentemente dalla squalifica. Il centrale olandese venne fermato per quattro mesi nel 2001, quando vestiva la casacca biancoceleste, a causa della sua positività al nandrolone. Anche Edgar Davids, forte centrocampista che per anni ha giocato in Italia tra Milan, Juve e Inter, venne squalificato a causa del testosterone, proprio come Paul Pogba. In questa lista compare anche quello che oggi è diventato uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, Pep Guardiola. L’attuale tecnico del Manchester City venne sospeso per 4 mesi per positività al nandrolone ai tempi del Brescia. In tempi più recenti è toccata la stessa sorte a Josè Luis Palomino, difensore dell’Atalanta. Nella scorsa estate il centrale argentino fu squalificato a causa del Clostebol fino a novembre, quando le accuse di doping caddero definitivamente. Vedremo se anche Paul Pogba verrà assolto o dovrà scontare un lungo stop.