Come gioca Cristiano Lucarelli? Il modulo, tattiche e curiosità

Cristiano Lucarelli, ex attaccante, è il tecnico della Ternana; andiamo a vedere il sistema di gioco dell’allenatore

Nella scorsa stagione, la Ternana ha chiuso il campionato al quattordicesimo posto soffrendo, e non poco, per restare in Serie B. Alla fine la permanenza nel campionato cadetto è arrivato ma la sensazione è che, anche in questa annata calcistica, ci sarà da soffrire per andare a raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Il campionato di Serie B è lungo, difficile e rischio di insidie; ad ogni giornata le cose possono cambiare ma appare complicato pensare a qualcosa in più della salvezza. Nel calcio, però, mai dire mai; andiamo a vedere il modulo con cui Cristiano Lucarelli manda in campo la sua Ternana.

Modulo Cristiano Lucarelli Ternana

La Ternana viene messa in campo con un 3-5-2, un sistema di gioco con dei meccanismi ben precisi e che devono essere applicati alla perfezione per raggiungere i risultati. Difendere a tre, piuttosto che a quattro, è molto diverso; i due classici braccetti devono capire quando stringere (per andare ad intasare l’area di rigore) e quando allargarsi in situazioni di possesso palla per dare alternative maggiori in fase di impostazione.

Molto importante, in un sistema del genere, il centrale difensivo; deve essere un giocatore carismatico e capace di diventare leader e prendersi sulle spalle l’intero reparto arretrato. Un ruolo fondamentale, nel 3-5-2, è quello degli esterni; il loro compito, infatti, è duplice. I cosiddetti quinti devono andare ad aiutare la squadra sia in fase difensiva sia a livello offensivo accompagnando costantemente l’azione. Solitamente i due quinti si devono alternare con un giocatore più alto e uno più basso che va a formare una linea di difesa a quattro.

In mezzo al campo il centrocampista centrale deve tenere unire i reparti ed evitare alla squadra di slegarsi; dettare tempi e ritmi di gioco ed avere una visione di gioco decisamente ampia. Altro compito è quello di, in situazioni di non possesso palla, abbassarsi sulla linea dei centrali per aiutare la squadra.

Per quanto riguarda le mezzali, anche per loro un doppio compito; devono, infatti, aiutare il reparto arretrato ma anche accompagnare la fase offensiva in modo da rappresentare una soluzione in più all’interno dell’area di rigore avversaria.

Passiamo, ora, alla due punte e in un 3-5-2 ci sono due possibilità; i centravanti possono essere entrambi all’interno dell’area di rigore in modo da battagliare sul gioco aereo (e far salire la squadra nei momenti di difficoltà) o essere complementari con uno che viene incontro e l’altro ad attaccare la profondità. Con uno come Lucarelli, i due attaccanti hanno un punto di riferimento importante per migliorare a livello offensivo.

Due opzioni con il tecnico che sceglie quale delle due adottare a seconda della partita ma anche del singolo momento del match. Questo, dunque, il 3-5-2 della Ternana con Cristiano Lucarelli che farà di tutto per ottenere il principale obiettivo della squadra, la salvezza.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.