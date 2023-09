Candela: “Juve e Milan favorite per lo scudetto”. Poi l’elogio a Spalletti

Candela, ex difensore della Roma, ha espresso il suo personale pensiero sulle favorite per lo scudetto e ha anche elogiato Spalletti

Il campionato italiano è iniziato da tre giornate e possiamo iniziare a dare un primo giudizio; le due milanesi hanno iniziato nel migliore dei modi con tre vittorie a testa e la sensazione di poter vivere un duello scudetto fino alla fine. Tanta la curiosità sulla Juventus considerando quanto successo lo scorso anno e il fatto di avere, causa assenza dalle coppe, una sola partita a settimana.

I bianconeri vogliono tornare a lottare per lo scudetto e hanno una rosa che può raggiungere questo obiettivo; sul discorso campionato ha detto la sua Candela. L’ex difensore della Roma è intervenuto ai microfoni di Tvplay. “Juventus e Milan sono favorite per lo scudetto“; secondo l’ex calciatore, dunque, l’Inter è fuori da questa corsa nonostante quanto fatto vedere nelle prime giornate di campionato. Il derby, dopo la sosta per le nazionali, sarà fondamentale per capire le ambizioni delle due milanesi.

Candela e l’elogio a Spalletti “Farà bene”

Il campionato è fermo per la sosta nazionale; l’Italia non ha fatto bene contro la Macedonia del Nord. Un pareggio che complica il cammino verso il prossimo europeo. Candela, però, non ha dubbi sulla buona resa degli azzurri. “Spalletti farà bene“. Questo il pensiero dell’ex terzino della Roma sul tecnico della nazionale che, in carriera, ha sempre ottenuto grandi risultati.