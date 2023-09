Theo Hernandez ancora fermo, allarme derby: le condizioni del francese

Non diminuisce la preoccupazione per le condizioni di Theo Hernandez: Maignan recuperato, il terzino ancora ai box

Maledette Nazionali verrebbe quasi da dire. Ogni volta la storia si ripete e anche in questa pausa i problemi non sono mancati. L’Italia, tanto per fare un esempio vicino a noi, ha rinunciato finora a quattro elementi (Chiesa, Pellegrini, Mancini e Politano) a causa di problemi fisici, e la Francia non se la passa meglio.

Il riferimento è a Giroud costretto a lasciare il ritiro dopo il problema alla caviglia accusato nel primo tempo del match contro l’Irlanda. Ma anche altri due milanisti non sono al meglio: Maignan e Theo Hernandez hanno saltato l’allenamento di sabato facendo scattare l’allarme in vista del derby.

La domenica ha portato buone nuove per il portiere del Milan che è tornato ad allenarsi con il gruppo. Più preoccupazione per il terzino che ancora quest’oggi – stando a quanto riferisce ‘RMC Sport’ – non ha preso parte all’allenamento con il resto dei compagni di Nazionale.

Milan, Theo Hernandez ancora fermo

Preoccupazione ovvia quindi per il Milan visto che sabato 16 settembre, alla ripresa della Serie A, è in programma il derby contro l’Inter con in ballo il primo posto in classifica.

Una stracittadina che vedrà Pioli già senza lo squalificato Tomori e con il rischio di non poter contare sull’infortunato Kalulu. Ora si aggiunge anche il dubbio Theo Hernandez anche se le sensazioni che arrivano dalla Francia sono positive e da Milanello trapela un certo ottimismo.

Ad ogni modo Pioli tratterà il respiro ancora per qualche giorno, con la paura di non poter disporre di Theo Hernandez nel match più importante dell’inizio della stagione.