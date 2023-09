Szczesny, statistiche e voti Fantacalcio del portiere della Juventus

La Juventus può contare su un portiere di assoluto valore; stiamo parlando di Szczesny, estremo difensore molto forte

Uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa bianconera è, senza nessun dubbio, Szczesny; estremo difensore di assoluto livello e capace di portare un buon numero di punti alla causa della Juventus. Vero e proprio leader dello spogliatoio, forte nelle uscite (sia alte sia basse) e molto abile nel comandare la linea difensiva.

Tra le caratteristiche principali di Szczesny troviamo la capacità di parere i calci di rigore; nella sfida con l’attaccante, dagli undici metri, ha buonissime possibilità di avere la meglio.

Come ha giocato Szczesny nell’ultima partita: Udinese Juventus

L’inizio di stagione di Szczesny non è stato semplicissimo; l’estremo difensore bianconero, infatti, ha giocato una sola partita (la prima in casa dell’Udinese) dovendo saltare seconda e terza giornata a causa di un problema fisico.

La prestazione fornita all’esordio in campionato, però, è stata di buon livello; dopo un primo tempo dominato, chiuso sul punteggio di tre a zero, la Juventus ha nettamente abbassato i ritmi nella ripresa permettendo all’Udinese di venire fuori.

I padroni di casa hanno creato qualche occasione da gol ma si sono trovati un Szczesny decisamente attento. Possiamo dire come un giocatore del suo calibro sia assolutamente fondamentale per la Juventus in una stagione dove l’obiettivo è quello di tornare a vincere il campionato

Fantacalcio: i voti di Szczesny

Il portiere della Juventus, oltre ad essere un giocatore fondamentale per i bianconeri, è anche elemento indispensabile a livello di Fantacalcio. Fino a questo momento ha disputato una sola partita e, per questo, il voto è solamente uno.

Szczesny, all’esordio con l’Udinese, ha mantenuto la porta inviolata prendendo un bel sette frutto di una partita comunque importante dove ha fatto interventi di livello.

Szczesny come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore bianconero ha un proprio profilo Instagram dove è solito commentare le prestazioni della propria squadra; a tal proposito Szczesny ha voluto fare un post dopo il successo con l’Udinese, unica partita giocata dal portiere con la Juventus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1)

Szczesny nella probabile formazione di Juventus Lazio

La prima partita che giocherà la Juventus, al rientro dalla sosta per le nazionali, sarà contro la Lazio reduce da una bella vittoria in casa del Napoli; partita fondamentale in casa bianconera perché darà una prima dimensione di quello che i ragazzi di Allegri potranno fare in questa stagione.

Szczesny, dopo aver saltato le sfide con Bologna ed Empoli, è pronto a tornare a difendere la porta bianconera in una partita per nulla semplice e dove l’esperienza dell’estremo difensore può tornare utile. A livello fantacalcistico difficile dire se possa mantenere la porta inviolata ma non è da escludere che possa ottenere dei bonus importanti.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza di Szczesny dal primo minuto. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Weah; Vlahovic, Chiesa

Szczesny nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Una sola partita, dunque, giocata da Szczesny fino a questo momento con la Juventus; match chiuso senza aver subito gol e con qualche intervento decisivo. Andiamo a vedere la statistica aggiornata per quanto riguarda l’estremo difensore bianconero.

Gol subiti: zero

Ammonizioni: zero

Espulsioni: zero

Fanta media: sette

Szczesny e l’alternanza con Perin: punto di forza per Allegri

Una delle principali certezze della Juventus si trova tra i pali; il reparto dei portieri, infatti, offre ad Allegri due alternative di assoluto livello. Si tratta di Szczesny e Perin. Sono veramente poche le squadre che possono permettersi due portieri del genere. Il titolare è l’ex estremo difensore della Roma ma può capitare (come abbiamo visto nella seconda e nella terza giornata di Serie A) di dover ricorrere al portiere azzurro.

Perin, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente e ha sempre offerto prestazioni decisamente importanti. Anche in questo inizio di stagione, contro Bologna ed Empoli, il classe 1992 ha dato prova delle sue qualità. Incolpevole in occasione del gol subito con i rossoblù ma anche autore di un paio di interventi molto importanti.

Avere due alternative di questo livello può solo che essere un punto di forza per la Juventus e per il tecnico che può contare su due portieri di assoluto valore, Szczesny e Perin.