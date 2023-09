Sanchez fa arrabbiare l’Inter: cosa serve per il via libera nel derby

Alexis Sanchez ha risposto alla convocazione del Cile, malgrado una condizione fisica non ottimale. La situazione dell’attaccante cileno dell’Inter in vista del prossimo derby di campionato contro il Milan

Alexis Sanchez tiene sulle spine l’Inter dal ritiro del Cile. Complice la situazione clinica dell’attaccante cileno, che al momento ha dei valori più bassi di emoglobina nel sangue rispetto ai suoi standard.

Dal momento del suo ritorno in nerazzurro l’ex Marsiglia si sta sottoponendo a una cura specifica per riequilibrare i valori ed essere così pronto per scendere in campo. Un problema risolvibile in tempi brevi e che non ha pregiudicato l’idoneità medica al Coni del giocatore svolta lo scorso 25 agosto, con Inzaghi e i medici interisti che in via cautelativa lo hanno tenuto fuori anche con la Fiorentina dopo la trasferta di Cagliari. L’Inter però allo stesso tempo si aspettava che Sanchez – considerando la non ottimale condizione di forma e la mancata preparazione fisica – restasse ad allenarsi ad Appiano Gentile e non partisse per il Cile, appurati i validi motivi alla base della questione. Il ‘Niño Maravilla’ rimane un elemento centrale della sua nazionale e ha preferito comunque rispondere alla convocazione del Ct Berrizzo.

Inter, Sanchez tiene sulle spine Inzaghi: le condizioni del cileno

Sanchez ha saltato la prima partita delle qualificazioni al prossimo Mondiale contro l’Uruguay, mentre mercoledì potrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida con la Colombia del compagno di club Cuadrado.

Il 35enne attaccante è in ripresa assicurano dal ritiro cileno e si è allenato con il resto del gruppo nell’ultima seduta. Lo staff medico dell’Inter negli ultimi giorni è in stretto contatto con i colleghi sudamericani e monitora con attenzione l’evolversi della situazione di Sanchez. Simone Inzaghi avrebbe certamente preferito che il giocatore restasse a Milano per risolvere in tutta tranquillità il problema e continuare la preparazione per ritrovare la migliore condizione a livello fisico. Uno scenario che ha infastidito anche la dirigenza di Viale della Liberazione, che ha riposto la massima fiducia nel cileno riportandolo in nerazzurro dopo una sola stagione per completare il reparto offensivo. L’Inter spera adesso che tutto fili per il verso giusto, con Inzaghi e i medici che valuteranno al ritorno dal Sudamerica le condizioni di Sanchez prima dell’eventuale via libera alla convocazione per il derby di sabato prossimo al ‘Meazza’ contro il Milan.