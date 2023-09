Provedel, statistiche e voti Fantacalcio del portiere della Lazio

La Lazio, nell’ultima partita prima della pausa nazionale, ha battuto il Napoli in trasferta e un grande protagonista è stato Provedel

Il campionato della Lazio è iniziato con alti e bassi; le prime due giornate non sono andate secondo le aspettative dal momento che i biancocelesti hanno perso sia con il Lecce sia con il Genoa. Una reazione è arrivata nella partita più difficile tra quelle affrontate fino a questo momento; in casa del Napoli, contro i campioni d’Italia, è arrivata una vittoria molto importante.

Un due a uno che testimonia la forza di questa squadra e fa capire come i biancocelesti possano ritagliarsi un ruolo da grande protagonista nel corso della stagione. Il successo in casa del Napoli ha avuto in Provedel un giocatore fondamentale.

L’inizio di campionato di Provedel è stato decisamente positivo; l’estremo difensore, anche nelle due sconfitte contro Lecce e Genoa, ha fornito buone prestazioni facendosi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Nei gol subiti è stato incolpevole e avrebbe potuto fare molto poco per evitare di raccogliere la palla in fondo alla rete. Provedel, rappresenta, senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa biancoceleste ed è uno dei leader nella rosa di Sarri.

Come ha giocato Provedel nell’ultima partita: Napoli vs Lazio

Abbiamo detto delle buonissime prestazioni di Provedel contro Lecce e Genoa nonostante le sconfitte della propria squadra. Al terzo tentativo, in casa del Napoli, il portiere biancoceleste è riuscito ad unire l’ottima prestazione al risultato, positivo, per la sua squadra. Se la Lazio è tornata a casa con i tre punti il merito non è solo delle ottime prestazioni di Luis Alberto e Kamada ma soprattutto degli interventi di Provedel.

Il numero uno, infatti, ha compiuto due grandi interventi; uno su Zielinski e uno, decisamente molto più complesso, su Kvaratskhelia che aveva trovato una gran conclusione. E’ probabile come sarebbe riuscito anche ad evitare il gol del momentaneo uno a uno se solo il tiro non avesse subito una deviazione che ha messo fuori causa l’estremo difensore biancoceleste.

Fantacalcio: i voti di Provedel

Passiamo, ora, ai voti che ha ricevuto Provedel per quanto riguarda il fantacalcio dove l’estremo difensore biancoceleste rappresenta una certezza tra i portieri considerando anche quanto fatto nella passata stagione. Ricordiamo come subire un gol vanga, come punteggio, un meno uno e questo penalizza e non poco il giocatore.

Nella prima giornata, contro il Lecce, l’estremo difensore dei biancocelesti ha preso un bel sei che, a causa dei due gol subiti, è diventato un quattro. Stesso discorso per la sfida contro il Genoa dove il sei si è trasformato in un cinque. In casa del Napoli avrebbe avuto un sei e mezzo ma la rete subita lo ha portato a cinque e mezzo; forse un voto comunque basso considerando la caratura dell’intervento sulla conclusione di Kvaratskhelia.

Provedel come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore della Lazio ha, come la maggior parte dei calciatori (se non tutti), l’account Instagram dove è solito commentare le prestazioni sue e della squadra. Non ha fatto, ovviamente, eccezione la vittoria di Napoli dove Provedel è stato uno dei grandi protagonisti della sfida.

Provedel nella probabile formazione di Juventus Lazio

La Lazio è andata alla pausa dopo aver vinto due a uno in casa del Napoli; alla ripresa del campionato, i biancocelesti faranno visita alla Juventus in un’altra super sfida che può dare altre indicazioni su dove possono arrivare le due squadre.

Partita per nulla semplice e i biancocelesti avranno bisogno di un’altra super prestazione se vorranno uscire dallo Stadium con un risultato positivo. Provedel, molto probabilmente, sarà chiamato agli straordinari viste le qualità offensive della Juventus e le varie possibilità con cui i bianconeri possono arrivare alla conclusione.

Dal punto di vista del Fantacalcio, Provdel rischia di ricevere un malus a livello di voto; nel calcio può succedere di tutto ma è complicato pensare ad una Juventus che chiuda la partita senza aver segnato un gol.

La Lazio avrà bisogno non solo del proprio portiere ma della prestazione, perfetta, di tutta la squadra; ecco la probabile formazione da parte dei biancocelesti. Provedel; Hysay, Romagnoli, Casale, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Kamada; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Provedel nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il campionato di Provedel è iniziato in maniera positiva; l’estremo difensore biancoceleste si è resto grande protagonista nella vittoria in casa con il Napoli e, anche nelle due sconfitte della sua squadra, non ha sfigurato. Il suo “problema” a livello di fanta media è l’aver preso sempre gol

Goal subiti: quattro

Ammonizioni: zero

Espulsioni: zero

Fanta media: 4.8

Provedel convocato in nazionale

Le buonissime prestazioni di Provedel, in questo inizio di stagione, hanno permesso all’estremo difensore di essere convocato in nazionale. Gli azzurri sono impegnati in due partite molto importanti per la qualificazione ai prossimi Europei e la curiosità sulla squadra di Spalletti è molta.

Difficile pensare ad un Provedel titolare in una delle due sfide ma l’estremo difensore biancoceleste avrà sicuramente la possibilità di mostrare le sue capacità in nazionale. Nel frattempo si gode una convocazione assolutamente meritata per quanto fatto vedere in queste prime giornate di campionato.