Pronto un altro regalo dal mercato per Inzaghi: clausola da 16 milioni

L’Inter non si ferma sul mercato e lavora già alla prossima sessione estiva: c’è l’occasione con la clausola

Protagonista assoluta del mercato estivo, anche se fatto praticamente a saldo zero, l’Inter si sta imponendo anche in questo inizio di campionato: l’impatto dei nuovi arrivati, come ad esempio Marcus Thuram fa ben sperare Simone Inzaghi. Per il prosieguo della stagione, però, il tecnico romagnolo sta preparando diverse sorprese. Sul mercato, intanto, Marotta e Ausilio vorrebbero regalare un nuovo colpo ad Inzaghi dopo il rinnovo.

In questa sessione di mercato che si è appena conclusa, uno dei main focus della dirigenza meneghina è stato il centrocampo: diverse le operazioni in uscita e altrettanti i colpi in entrata. Tanto che, anche nell’ultimo giorni di mercato, l’Inter ha messo le mani su Klaassen: un giocatore molto gradito da Inzaghi. Marotta e Ausilio, intanto, avrebbero già individuato un’altra occasione a centrocampo.

Su De la Cruz c’è anche l’Inter: clausola da 16 milioni col River Plate

Attenzione a quello che potrebbe succedere in casa Inter in vista del prossimo mercato estivo. Uno dei punti di forza di Marotta è sempre stata la programmazione, anche se questa estate ha dimostrato di saper pure improvvisare con grande maestria. La possibile occasione per l’estate 2024 si chiama Nico De la Cruz.

Il centrocampista uruguaiano del River Plate ha un contratto con scadenza 31 dicembre 2025 ed il rinnovo non sembra essere nei piani del giocatore, che appare più intenzionato ad affrontare un’avventura europea. Secondo quanto riportato su Fichajes.net ad aver messo nel mirino De la Cruz ci sarebbe proprio l’Inter.

Il punto fermo dell’Uruguay rappresenterebbe un jolly per Simone Inzaghi, che apprezza quei giocatori che gli sappiano dare più possibilità: De La Cruz, infatti, gioca a centrocampo come mezz’ala di inserimento, ma sa destreggiarsi anche abilmente sulla corsia di sinistra. Nel contratto col River è presente una clausola da 16 milioni di euro, ma con la scadenza che si avvicina, i nerazzurri potrebbero strapparlo ai Millionarios a prezzo di saldo. La premiata ditta Ausilio-Marotta non smette mai di lavorare.