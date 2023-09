Il Barcellona saccheggia la Serie A: quattro big gratis in blaugrana

Il club catalano sta sondando alcuni nomi che andranno in scadenza nel 2024 e potrebbero essere prelevati a zero

I profili valutati dalla dirigenza blaugrana sono molti. Tra questi, due provengono proprio dal nostro campionato, con il Barcellona che spera di riuscire a farli approdare in Spagna nella prossima stagione.

Il futuro di Spinazzola e Zielinski potrebbe essere nel campionato iberico. Come riporta ‘Mundo Deportivo’, l’esterno della Roma e il centrocampista del Napoli rientrano tra i nomi che la società catalana ha inserito nel proprio mirino. Il Barcellona infatti, vincolato dai limiti del Far Play Finanziario, si continuerà a muovere in questa direzione dopo aver inserito in rosa a zero Gundogan (svincolato), Cancelo (prestito) e Joao Felix (prestito).

I due calciatori del nostro campionato, elementi importanti delle rispettive formazioni, non hanno ancora rinnovato i propri contratti e potrebbero rimanere svincolati all’inizio della prossima stagione. Ma Spinazzola e Zielinski non sono gli unici nel mirino dei catalani.

Anche Alex Meret, portiere titolare del Napoli e uomo chiave dello storico scudetto, potrebbe salutare l’Italia alla fine di questa stagione. Allo stesso modo un giocatore che il Milan ha cercato per tutta l’estate e non è riuscito a prendere per una questione di dettagli, Mehdi Taremi, potrebbe fare al caso di Xavi, che gradirebbe il bomber iraniano pronto a lasciare il Porto tra 9 mesi.

Tra gli altri nomi al vaglio degli uomini mercato del Barcellona spiccano poi quello di Jorginho, in uscita dall’Arsenal nel 2024, Kyle Walker, che potrebbe salutare il Manchester City, e Nico Williams, talento dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola. Vedremo se Josè Mourinho e Rudi Garcia accetteranno di perdere a zero i propri giocatori o cercheranno di convincerli a rinnovare.