Flop in Nazionale, colpo di scena: arriva l’esonero UFFICIALE

Esonero in Nazionale dopo un risultato clamorosamente deludente, si consuma il ribaltone: la federazione ha deciso

La pausa per le nazionali ha momentaneamente sospeso il percorso dei club in questo avvio di stagione, ma sta ugualmente riservando diversi motivi di interesse. Da risultati per molti versi sorprendenti, alle condizioni fisiche imperfette di giocatori in vista del ritorno in campo con le rispettive società nel prossimo weekend. E con il destino di alcuni allenatori appeso a un filo.

Il risultato a dir poco deludente nel match di questo weekend costa per esempio l’esonero a un Ct. Una decisione che arriva non proprio come un fulmine a ciel sereno, con riflessioni che erano già in atto da un po’, ma si faceva fatica a immaginare che il momento dell’addio sarebbe stato questo.

La Germania dice basta: addio Flick, si decide per l’esonero

Il pesante capitombolo della Germania contro il Giappone, con sconfitta per 4-1, è la parola fine sull’esperienza di Hans Flick sulla panchina della Mannschaft. Dopo le indiscrezioni riportate dalla ‘Bild’, è arrivata anche la conferma ufficiale tramite comunicato da parte della federcalcio teutonica.

C’erano perplessità sul tecnico, che stava preparando l’Europeo casalingo nella prossima estate, ma i risultati non erano dalla sua, anzi. Le ultime amichevoli, dopo il flop al Mondiale (anche lì, ko decisivo contro il Giappone nella partita d’esordio), erano state disastrose: sconfitte con Belgio, Polonia e Colombia prima dell’estate.

Adesso, la federcalcio tedesca cerca di invertire la rotta per trovare una soluzione. Il favorito d’obbligo per subentrare a Flick dovrebbe essere Julian Nagelsmann, ma andrà risolta la sua situazione contrattuale con il Bayern Monaco. Nel frattempo, nell’amichevole contro la Francia, toccherà al direttore tecnico Rudi Voller sedere in panchina.