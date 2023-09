Colpo Scudetto Milan, Inter e Juve al tappeto: affare da capogiro

Dalla Spagna trapelano importanti indiscrezioni sul futuro di un calciatore seguito da tempo da Inter e Juve. L’irruzione del Milan può cambiare le carte in tavola

Mancano pochi giorni ormai al fischio d’inizio del derby della Madonnina. Appuntamento al quale sia il Milan che l’Inter si presentano forti di un cammino fin qui perfetto in campionato. Sia i rossoneri che i nerazzurri, infatti, hanno conquistato tre vittorie nelle prime uscite ufficiali, dando la sensazione di una superiorità piuttosto netta.

Sebbene la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da pochi giorni, però, sono ancora i rumours sulle possibili trattative ancora in essere a calamitare l’attenzione mediatica. Gli intrecci tra le due milanesi, infatti, potrebbero non finire sul rettangolo verde. Da tempo, infatti, i nerazzurri avevano messo nel mirino Giorgio Scalvini, individuandolo come il rinforzo ideale per puntellare in ottica futura il reparto arretrato. Il profilo del giovane difensore dell’Atalanta, però, in tempi e in modi diversi era stato sondato anche dalla Juventus. I bianconeri, però, per ben ovvie ragioni hanno preferito tergiversare, non affondando il colpo.

Dalla Spagna: il Milan irrompe nella corsa a Scalvini. Inter e Juve avvisate

La situazione di impasse potrebbe essere ora sfruttata proprio dal Milan. Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, l’area mercato del ‘Diavolo’ avrebbe individuato in Scalvini l’innesto ideale per imprimere la sterzata decisiva al pacchetto arretrato.

Il profilo di Scalvini stuzzicherebbe e non poco il ‘Diavolo’, intrigato all’idea di mettere le mani su uno dei gioielli più fulgidi del panorama calcistico italiano. Entrato nei radar del Milan, il difensore dell’Atalanta potrebbe risultare il protagonista di un vivace scontro di mercato. Fino a questo momento il Milan non ha presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta. Tuttavia, qualora i contatti esplorativi dovessero sortire effetti positivi, i rossoneri potrebbero fare la voce grossa e risolvere a proprio favore la contesa. Tutti pazzi di Scalvini; staremo a vedere cosa succederà.