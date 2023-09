Dall’Inter al Milan, il derby porta un colpo nerazzurro a Pioli

Dall’Inter al Milan, il Derby è già infuocato: possibile colpo nerazzurro per Pioli nelle prossime sessioni di calciomercato

È iniziato il conto alla rovescia per il Derby di Milano. Sabato 16, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, Inter e Milan si incroceranno ancora a punteggio pieno.

In casa rossonera, dopo Francia-Irlanda, è scattato l’allarme Giroud. L’attaccante francese è stato sostituito nel corso del primo tempo per un problema alla caviglia. “Aveva un piccolo problema alla caviglia, poi su un tiro si è girata. Aveva troppo dolore per continuare purtroppo”, ha annunciato il CT Deschamps nel post partita. Nelle ore successive, però, l’ex Arsenal e Chelsea ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan: “Volevo continuare, la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Domani vado a fare qualche esame. Ma non sento troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso di farcela”.

Dal campo al calciomercato: il Derby si preannuncia infuocato anche in sede di trattative. Ecco l’ultima indiscrezione che riguarda entrambe le società.

Calciomercato, Derby per Ruggeri dell’Atalanta: Milan in vantaggio

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, Inter e Milan si sfideranno anche sul mercato per Matteo Ruggeri, l’ultimo talento in rampa di lancio in casa Atalanta.

Come riferito dal giornalista turco, entrambi i club sono sulle tracce del laterale classe 2002 dell’Atalanta. In vantaggio ci sarebbe però il Milan, con l’Inter segnalata più sullo sfondo in quanto già coperta sulla fascia sinistra con Dimarco e Carlos Augusto. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Ruggeri in vista delle prossime sessioni di mercato.