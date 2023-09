Anche Inzaghi ora trema: infortunio improvviso e ansia derby

L’esterno dell’Inter ha accusato un problema fisico nella sfida contro il Venezuela

Juan Cuadrado si è infortunato. Il centrocampista colombiano è uscito all’intervallo della sfida per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro il Venezuela e potrebbe saltare la prossima con il Cile.

Simone Inzaghi rischia di perdere uno dei suoi uomini in vista del derby. A sei giorni di distanza dall’attesissima partita contro il Milan l’ex tecnico della Lazio ha ricevuto una brutta notizia dalle gare disputate durante la sosta internazionale. Juan Cuadrado, le cui condizioni sono da monitorare dopo l’uscita all’intervallo della sfida col Venezuela, ha accusato un problema alla gamba che rischia di fargli saltare il match contro il Cile. Il 35enne colombiano rappresenterebbe per l’Inter una carta importante da giocare a gara in corso in una sfida che potrebbe essere molto equilibrata.

Il responsabile medico dei nerazzurri in queste ore è in contatto con lo staff sanitario dei Cafeteros, ma in ogni caso al momento Cuadrado resterà a disposizione della propria nazionale. Il piccolo fastidio muscolare accusato dall’esterno ad ora non preoccupa particolarmente, per questo se l’ex Juve si allenerà regolarmente fino alla rifinitura partirà con i compagni per il Cile. Starà poi al ct deciderlo se schierarlo o meno. L’Inter resta in ascolto, ovviamente spera non ci siano altre novità in vista del derby di sabato. Per il momento, Cuadrado non anticiperà quindi il rientro in Italia.