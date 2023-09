All in Milan: 30 milioni e un giocatore per il bomber

Calciomercato Milan, la proposta shock dei rossoneri per arrivare a un bomber: 30 milioni più un giocatore in cambio

Un Milan profondamente rivoluzionato ha trovato un grande avvio di stagione, forse anche superiore alle previsioni. Tanti cambi e tanti innesti di qualità tra i rossoneri provenienti dal mercato, ma c’era anche qualche dubbio sull’amalgama, dato da un precampionato non brillantissimo. Al fischio d’inizio della Serie A, però, è stato un altro Diavolo.

Adesso, mancano sette giorni a un appuntamento da non mancare, quello del derby con l’Inter, per provare a regalarsi la vetta solitaria. Sia i rossoneri che i nerazzurri sono stati molto convincenti, pronostico per cui davvero molto aperto.

Per il Milan, nelle ultime ore, sono arrivate inoltre rassicurazioni sulle condizioni di Giroud, dopo l’uscita per infortunio dal match disputato con la Francia. La caviglia del bomber non preoccupa tantissimo, si può sperare di averlo a disposizione. La sua presenza sarebbe fondamentale, per un Milan che ha sì acquistato due sostituti per il francese, ma attualmente il numero 9 è inamovibile. Per Jovic e Okafor ci sarà tempo di dimostrare di poter essere utili alla causa.

Come ultimo rinforzo, è stato il serbo ex Fiorentina a sbarcare a Milano, ma come noto i rossoneri avevano seguito anche altre piste. E spunta un particolare retroscena, su una super offerta avanzata dal Diavolo negli ultimi giorni di mercato ma respinta al mittente.

Milan, il retroscena: super offerta per il centravanti, ma sul gong del mercato è arrivato il no

C’era uno dei profili in lizza che piaceva davvero molto. Ed era quello di Youssef En-Nesyri. Che la corsa per il marocchino del Siviglia fosse in salita si sapeva, il Milan in ogni caso ha tentato il tutto per tutto.

Secondo gli spagnoli di ‘Relevo’, infatti, per En Nesyri il Milan aveva proposto agli andalusi un prestito oneroso da 5 milioni di euro, diritto di riscatto a 25 milioni e il cartellino di Origi. Offerta non accettata dal Siviglia, che voleva 30 milioni di euro senza l’inserimento del belga, poi finito al Nottingham Forrest.