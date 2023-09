A gennaio all’Inter: c’è lo scambio (più 15 milioni) col Napoli

L’Inter ha iniziato a pianificare le strategie per la finestra di gennaio. Occasione in casa Napoli per la dirigenza nerazzurra: tutti gli ultimi sviluppi

Protagonista ieri in campo contro l’Italia, ma anche sul mercato. Eljif Elmas è al centro di diversi rumors che lo vorrebbero lontano da Napoli già nella finestra di gennaio.

Dopo la gestione Spalletti, anche con Rudi Garcia in panchina il duttile centrocampista macedone resta un’alterativa di lusso nella scacchiere dei campioni d’Italia. Elmas avrebbe manifestato il desiderio di giocatore con maggiore continuità e, stando alla testata locale ‘Sport1.mk’, starebbe valutando la possibilità di cambiare maglia nella finestra invernale della campagna trasferimenti. Il patron partenopeo De Laurentiis avrebbe rifiutato due offerte – una dal Lipsia da 30 milioni di euro e un’altra da una formazione di Premier League – l’ultima estate, mentre il giocatore per il momento avrebbe risposto picche all’offerta da rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025.

Calciomercato Inter, fari puntati su Elmas: Sensi e cash al Napoli

Elmas la prossima estate in caso di permanenza al Napoli andrebbe a un solo anno dalla scadenza del contratto, situazione che diventerebbe delicata da gestire per il sodalizio campione d’Italia.

In questo scenario potrebbe quindi inserirsi l’Inter, come aggiunge sempre il sito macedone ‘Sport1.mk’. Elmas è un profilo che intriga Simone Inzaghi per il suo centrocampo, oltre a stuzzicare anche l’interesse della dirigenza di Viale della Liberazione. Per questo motivo, la compagine vicecampione d’Europa penserebbe a due strade per cercare un punto d’incontro con il Napoli e il semaforo verde da parte di De Laurentiis. Mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro, altrimenti inserire nell’operazione il cartellino di Sensi (previsto prossimamente un vertice con il suo agente per il rinnovo) oltre a un assegno da 15 milioni. Da capire adesso se l’Inter andrà veramente in fondo per Elmas e quali saranno le intenzioni del Napoli sul futuro nazionale macedone.