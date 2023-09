Spalletti non fa drammi: “Abbiamo giocato una buona partita”

Le parole di Luciano Spalletti nel post partita della sfida contro la Macedonia. Ecco quanto dichiarato dal CT di Certaldo

Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi, preludio al gol di Ciro Immobile che sembrava aver stappato il match, l’Italia si fa rimontare dalla Macedonia e non va oltre un timido pareggio. Intervistato ai microfoni di ‘Rai Sport’, Luciano Spalletti ha commentato con lucidità quanto successo nel corso del match.

Cosa è mancato nella ripresa? Ci sono state delle ribattute su cui non siamo stati in grado di ricreare il blocco squadra e le respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano e che venivano a sostegno. Però la squadra ha giocato una buona partita, non è che abbiamo concesso molto e nelle possibilità di scelta magari c’era lo spazio, la tranquillità per andare a far male.

EMOZIONE ALL’ESORDIO – “Dormo sempre poco ma non dipende dall’esordio. Chiaramente un po’ di emozione c’è, ci guardano in tutto il mondo e tutta l’Italia era al televisore per guardarci. Loro sono nelle condizioni di poterci valutare per quello che facciamo sul campo.”