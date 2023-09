Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 9 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 9 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

È il giorno dell’esordio per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. L’apertura dei tre principali quotidiani sportivi, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, è così dedicata all’Italia. Azzurri in campo questa sera contro la Macedonia del Nord per la sfida chiave in vista di Euro 2024.

Immobile e compagni sono obbligati a vincere per non complicare la qualificazione alla prossima competizione internazionale. Il CT, alla vigilia del match, ha perso Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini per infortunio.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 7 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

La prima pagina inglese del Mirror è per l’Inghilterra, avversaria dell’Italia nel girone di qualificazione. Kane e compagni pronti a blindare il primo posto oggi contro l’Ucraina. È invece scesa in campo ieri la Spagna, che ha travolto 7-1 la Georgia con la tripletta dell’ex juventino Alvaro Morata.