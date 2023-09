Qualificazioni Europei | Spagna scatenata, al Portogallo basta un gol: tutti i risultati

Tanti gol e successi importanti nella serata di qualificazioni agli Europei: netta affermazione di Spagna, Scozia e Croazia

Non mancano i gol nella serata di qualificazioni agli Europei appena andata agli archivi: le classifiche dei gironi cominciano a delinearsi arrivati al giro di boa.

Va agli archivi un’altra giornata di qualificazione ai prossimi Europei di calcio, con molti gol e nette affermazione delle big. A partire da quella della Spagna, impostasi per ben 7-1 sulla Georgia con un Morata in grande spolvero. Affermazione decisa anche quella della Croazia che ha rifilato cinque gol alla Lettonia con doppietta di un Petkovic in grande forma.

Nessun problema anche per la Scozia: sono bastati trenta minuti per imporsi per 3-0 su Cipro. Ha segnato tre gol anche Lussemburgo nella sfida con l’Islanda molto importante per le sorti del girone J.

Qualificazioni Europei: risultati e classifiche di stasera

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo si impone invece di misura sulla Slovacchia: la decide Bruno Fernandes prima dell’intervallo.

Successo col minimo scarto anche per la Bosnia Erzegovina che con un gol di Dzeko e una autorete di Luchinger ha battuto un ostico Liechtenstein. L’unico pareggio è quello maturato nella sfida tra Turchia e Armenia. Domani altre sette partite in programma, tra cui quella che segnerà il debutto di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord.

Georgia-Spagna 1-7

22′, 40′ e 66′ Morata (S), 27′ Kvirkvelia autogol (S), 38′ Olmo (S), 49′ Chakvetadze (G), 68′ Williams (S), 74′ Yamal (S)

Bosnia Erzegovina-Liechtenstein 2-1

3′ Dzeko (B), 18′ Luchinger autogol (B), 21′ Wofinger (L)

Cipro-Scozia 0-3

6′ McTominay, 16′ Porteous, 30′ McGinn

Croazia-Lettonia 5-0

3′ e 44′ Petkovic, 13′ Ivanusec, 68′ Kramaric, 78′ Pasalic

Lussemburgo-Islanda 3-1

9′ Chanot (L), 70′ Borges Sanches (L), 88′ Haraldsson (I), 89′ Sinani (L)

Slovacchia-Portogallo 0-1

43′ Bruno Fernandes

Turchia-Armenia 1-1

49′ Dashyan (A), 88′ Yildirm (T)

Gruppo A: Scozia 15, Spagna 6, Norvegia 4, Georgia 4, Cipro 0

Gruppo B: Francia 15, Olanda 6, Grecia 6, Irlanda 3, Gibilterra 0

Gruppo C: Inghilterra 12, Ucraina 6, Italia 3, Macedonia del Nord 3, Malta 0

Gruppo D: Turchia 10, Croazia 7, Armenia 7, Galles 4, Lettonia 0

Gruppo E: Repubblica Ceca 8, Albania 7, Polonia 6, Moldavia 5, Isole Faroe 1

Gruppo F: Austria 10, Belgio 7, Svezia 3, Estonia 1, Azerbaigian 1

Gruppo G: Ungheria 10, Serbia 7, Montenegro 5, Lituania 2, Bulgaria 2

Gruppo H: Finlandia 12, Danimarca 10, Slovenia 10, Kazakistan 9, Irlanda del Nord 3, San Marino 0

Gruppo I: Svizzera 10, Romania 8, Israele 7, Bielorussia 3, Kosovo 3, Andorra 1,

Gruppo J: Portogallo 15, Slovacchia 10, Lussemburgo 10, Bosnia-Erzegovina 6, Islanda 3, Liechtenstein 0