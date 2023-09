Altro Kvara-no, tra Napoli e scivolone in Nazionale

Ancora sottotono il fantasista georgiano che ha emozionato mezza Europa nella passata stagione, crollo incredibile nella sfida internazionale contro la Spagna

Un inizio di stagione non proprio scoppiettante per Kvicha Kvaratskhelia tra le file del Napoli dopo aver chiuso quella passata come una delle più grandi rivelazioni dell’intero movimento calcistico europeo.

Merito sicuramente della gestione di Luciano Spalletti che gli ha permesso di crescere in modo esponenziale, ma non ci sarebbe nulla da recriminare sulla volontà del talento georgiano di mettere in mostra tutte le sue qualità innate. Ha di fatto contribuito a rendere la piazza partenopea Campione d’Italia come parte integrante del magico duo con Victor Osimhen ed ha alimentato voci di mercato prontamente spezzate dal presidente Aurelio De Laurentiis, vicino alle gesta dei suoi due pupilli incedibili a meno di offerte fuori dalla logica. Si crede, dunque, sia un momento di transizione.

Kvaratskhelia non pervenuto contro una Spagna dilagante, continua il momento di magra

Seppur sia stato uno dei pochi calciatori ad aver offerto una prestazione sufficiente contro la Lazio nella pesante sconfitta rimediata nell’ultima uscita di campionato, da Kvaratskhelia ci si aspetta comunque molto altro. Certo è che la sua condizione attuale non sembra ottimale o comunque lontana dai livelli cui aveva abituato il pubblico.

Lo dimostra anche la sua modesta partecipazione alla fase offensiva nel corso della partita disputata questa sera dalla Georgia contro la Spagna di un vibrante Alvaro Morata (a segno di una tripletta, ndr) e della giovanissima promessa Yamal, esordiente nel giro della Prima Squadra di De La Fuente. Punteggio complessivo di 1-7 per gli ospiti, trascinatori del Gruppo A della fase di Qualificazione ad Euro2024. Impotente l’esterno offensivo del Napoli di fronte ad una simile furia rossa, simbolo di un lento declino dal quale dovrà riprendersi molto presto per non cadere in una fase di inesorabile dissolvenza.